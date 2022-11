El Congreso de Edomex mete presión y amaga con desaparecer poderes en Ocuilan

La Legislatura local amagó con la desaparición de poderes en Ocuilan si el Cabildo no toma protesta a Wilfrido Pérez Segura como alcalde suplente este miércoles. En su lugar se prevé conformar una asamblea municipal que deberá terminar el trienio.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Maurilio Hernández González, informó lo anterior al argumentar que se está ante un caso de ingobernabilidad y de ilegalidad por parte del cuerpo edilicio del municipio del sur. Confirmó que junto al secretario general de Gobierno, Luis Felipe Puente, tomarán la decisión de destituir al Cabildo si éste no cumple el segundo ultimátum hecho por el Tribunal Electoral estatal (TEEM), tras una tercera impugnación promovida por Pérez Segura.

Hernández González argumentó que la desaparición de poderes procedería una vez que se configuraría la tipificación de desacato, pues recordó que los Poderes Legislativo y Ejecutivo intervinieron para que las partes involucradas se pusieran de acuerdo, algo que no sucedió.

“Lo que ha sucedido es que han incurrido en desacato y hay un desacato total que esto tendrá otras repercusiones yo he planteado con el secretario General de Gobierno que no podemos estar en un estado de ingobernabilidad en ese municipio”, condenó.

La Legislatura local amagó con la desaparición de poderes en Ocuilan (Foto: Gerardo García)

De acuerdo al TEEM el ultimátum al Cabildo de Ocuilan fenece a las 18:00 horas de este 30 de noviembre, y deriva de una sentencia interlocutoria abierta después de un incidente de inejecución. Hernández González reveló que para llevarse a cabo la destitución del Cabildo debe nombrarse una asamblea municipal que será propuesta por el Ejecutivo estatal y sometida a consideración de la Legislatura.

Está figura, indicó, que deberá ser integrada por la ciudadanía y evita que ya no intervenga alguno de los involucrados, pues tendrán que concluir el trienio, es decir que al alcalde constitucional, Emilio “N” de salir libre por el delito de privación ilegal de la libertad, tampoco podrá asumir funciones.

Aclaró que esto pasará porque en el municipio no sólo se tiene un problema de legalidad, sino de legitimidad, pues en todo el año no se ha tenido autoridad legal. “Ahora no sólo es el problema de la legalidad, sino también es el problema de la legitimidad, se ha desgastado la legitimidad de cualquiera de las partes que están en conflicto, lo único que puede recuperar la confianza de la ciudadanía pues es que se genere una nueva figura, un nuevo ente que es la asamblea municipal”, declaró.

El 26 de octubre el TEEM derivado de un juicio promovido por el alcalde suplente, Wilfrido Pérez Segura, ordenó al Cabildo tomarle protesta, aunque el 1 de noviembre no lo hicieron y vía oficio han respondido que no convocan a sesión por temor. La situación ha derivado en ingobernabilidad, así como de problemas sociales con la toma de instalaciones del Palacio Municipal.

El alcalde constitucional, Emilio “N” ya va a cumplir un año detenido por el delito de privación ilegal de la libertad cometido contra un adversario político, por lo que está recluido en el penal de Tenango del Valle. También el ex secretario General de Gobierno, Miguel Ángel “N” sigue un proceso por extorsión.

Sigue leyendo:

Una acción de inconstitucionalidad pone en jaque a la iniciativa de gobiernos de coalición en el Edomex

Alzan la mano ocho para ser independientes en elección a gobernador de Edomex

Edomex solicitará un crédito de mil 500 millones de pesos para 2023