Toño Mauri afirma que el tema de trasplantes de órganos en México requiere más trabajo

Que muchas personas decidan donar sus órganos en México y en el mundo y que así puedan dar vida a más personas, es un tema que aún falta por trabajar desde lo más básico: cómo donar y qué hacer para poder brindar una nueva oportunidad, es parte de la misión que ahora ha decidido emprender Toño Mauri.

Durante la presentación de su libro "Mi nueva vida, un gran milagro", de editorial Urano, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), compartió su experiencia de salir adelante luego de padecer una recuperación de al menos 10 meses de Covid-19.

El actor y cantante, explicó que la fortaleza para salir adelante estuvo siempre en su fe y el apoyo de su familia y amigos quienes le impulsaron a luchar por su vida y ante la decisión médica de inducir coma por cuatro meses y requerir un trasplante de pulmón que le brindó la oportunidad de salir adelante.

Y como sucede en los pacientes trasplantados, Mauri ahora desea agradecer a la familia del joven de 28 años de quien recibió el órgano que hoy le permite respirar y, sobre todo, recordarles que además de él, pudieron ayudar al menos a ocho personas más quienes recibieron algún órgano de este joven.

Por ahora, dice que a un año de distancia no ha podido contactarles, pero entiende que es un proceso de duelo y espera que algún día pueda conocerlos y agregar el gesto.

El texto presentado por Larisa Curiel, integra experiencias íntimas de la familia y de él mismo y cómo fue el afrontar momentos en los que se le desahució por la gravedad de su condición de salud.

En un salón repleto de sus seguidores, Toño Mauri compartió emotivos momentos en donde su fe estuvo presente con lo que consideran milagros de fe en algunos episodios en los que incluso, dijo, estuvo presente el Arcángel Rafael.

"Curiosamente después de ese suceso yo me empecé a recuperar y entonces, en lugar de dos horas, el doctor les habló a las cinco horas a Carla (su esposa) para decirle que estaba reaccionando y no sólo eso, que estaba muy bien. Fueron cosas que nos marcaron mucho, por lo menos es nuestra fe, sabemos que eso para nosotros es muy importante y otra vez volví a caer en un cuadro de emergencia y otra vez me mandaron a un padre y cuatro veces pasó esto y las cuatro veces salí".

Posterior a la presentación en el estand de la editorial firmó libros y convivió con sus admiradores.

Después de FIL realizarán simulacro de revocación de mandato

Una vez que concluya la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) la Universidad de Guadalajara (UdeG) llevará a cabo el simulacro de revocación de mandato a fin de poder evaluar la administración de Enriquecer Alfaro Ramírez al frente de Jalisco.

Así lo aseguró el rector general, Ricardo Villanueva Lomelí quien dijo que este ejercicio al que llamó en el marco de la manifestación del pasado 23 de noviembre, en donde se repudió la aprobación del Paquete Fiscal para 2023 en donde prácticamente no se le hicieron modificaciones a la propuesta del Ejecutivo y, además, le restaron 37 millones a la Casa de estudios en represalia por manifestarse y exigir un presupuesto justo.

La estrategia adecuada para llevar a cabo este ejercicio, se analizará una vez que concluya la FIL, el próximo 2 de diciembre, porque en estos momentos la prioridad es la anfitriona a los visitantes de los 43 países que asisten a la feria.

Una vez más, Villanueva lamentó que al gobierno de Enrique Alfaro no le interese el mostrar "el peor rostro".

"Hoy la Universidad tiene que proteger que el mundo no se entere de lo que sucede en Jalisco a pesar de que la intolerancia del gobernador llega a niveles de internacionalización".

Finalmente, el rector general de la UdeG calificó de poco congruente el que el gobernador señale que no realiza este ejercicio porque no está en la norma, sin embargo, dice el rector sí lo hizo cuando fue alcalde y tampoco estaba en la norma.

