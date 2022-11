VIDEO | balacera deja un muerto y varios heridos tras el concierto de Danny Ocean en Morelia

Fanáticos del cantante venezolano Danny Ocean vivieron momentos de terror cuando acudieron a uno de sus conciertos del Tour 2022 en la Ciudad de Morelia, en el estado de Michoacán, donde a las afueras hubo una fuerte balacera que lamentablemente dejó un saldo rojo y provocó la fuerte movilización de los servicios de emergencia.

Usuarios de las redes sociales que todavía se encontraban dentro del inmueble pudieron documentar desde lo más alto de las gradas el sonido crudo y de gran alcance de los disparos. Ante esto, corrieron a ocultarse dentro de uno de los pasillos con varios muros. El evento ya estaba completamente vacío, y dentro se realizaban trabajos para retirar el escenario.

En la zona se presentaron agentes de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja. Crédito: Twitter / @yoshimarck

Afuera del lugar quedaron por lo menos dos camionetas estacionadas a pocos metros del inmueble que albergó el tan esperado evento, mismas que fueron supuestamente atacadas de manera directa por un grupo de civiles fuertemente armados. Al menos una persona perdió la vida y ocho más fueron heridas.

En las fotografías se puede ver que las camionetas, una negra y una más roja, tienen las luces prendidas y los cristales rotos o por lo menos quebrados y llenas de agujeros probablemente causados por las bala. Quedaron en el medio de la calle frente a un puesto de tortas.

En la zona se presentaron los agentes de la Policía Municipal de Morelia para resguardar la zona de los hechos y poner a salvo a la población, además de los paramédicos de la Cruz Roja en por lo menos dos ambulancias, quienes brindaron atención inmediata a los lesionados. Hasta el momento no hay un comunicado oficial de las autoridades.

Dos camionetas fueron balaceadas en la zona. Crédito: Twitter / @ArriagaLizzet

Danny Ocean tras la balacera

El cantante venezolano de reguetón utilizó sus redes sociales para dar un mensaje a todos los fanáticos, y recordarles que su música y espectáculo tienen solamente mensajes de amor, y pidió a la gente que se cuide y en caso de necesitarlo, tanto él como su equipo estará pendiente de los canales de comunicación.

"No entiendo porque suceden estas cosas si vinimos con un mensaje de amor! No se ni que decir, nunca he estado en esta situación. Por favor cuídense mucho, estoy con ustedes. Mis canales están abiertos para lo que necesiten. Esto no cambia el amor que siento a cada rincón de Méx", fueron las palabras que publicó el artista en sus redes sociales.

Inmediatamente recibió el apoyo de sus fanáticos presentes en el concierto, quienes redactaron comentarios como: "No fue tu culpa! hay gente simplemente llena de maldad" (@loveradise); "qué vergüenza que mi ciudad se haya quemado así, somos más los buenos" (@Marisoldv85); "Mi mejor amiga y yo disfrutamos mucho tu concierto" (@prisilasnchez5); entre otros.

El cantante aseguró que su mensaje es únicamente de amor. Crédito: Facebook / Danny Ocean

Danny Ocean debe dar un par de conciertos en México para finalizar su gira. El próximo es el día 26 de noviembre de 2022 en las instalaciones de la Plaza de Toros Vicente Segura de la ciudad de Pachuca, en el Estado de Hidalgo; el último el 2 de diciembre en el Teatro al Aire Libre de Villahermosa, en Tabasco.

El espectáculo seguirá en 2023, pero en territorio europeo, principalmente España, Italia, Portugal, Alemania; También hará una importante parada en los Estados Unidos, y finalmente recorrerá Latinoamérica con paradas en Argentina y finalmente en Chile.

