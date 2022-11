Claudia Sheinbaum enumera estas razones para celebrar a AMLO

A través de su videocolumna, Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, mencionó algunas de las razones por las cuales considera importante celebrar los cuatro años de mandato de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México.

De acuerdo con la mandataria capitalina, durante estos últimos cuatro ;años, se han hecho acciones en favor de los que menos tienen y se llevan a cabo obras de infraestructura para apoyar a la economía del país, como el Tren Mayo o el Tren Transístmico, así como la obra concluida del Aeropuerto Felipe Ángeles.

“El 1 de diciembre de 2022 se cumplen 4 años de la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, y es momento de celebrar, de estar contento, de aplaudir este momento histórico que nos ha tocado vivir. ¿Qué celebramos? Que el gobierno ya no está al servicio de unos cuantos, sino de las grandes mayorías, celebramos que el gobierno federal ya no compra votos, celebramos la desaparición del Estado Mayor presidencial, que ya no se privatizan los bienes de la Nación, que tenemos un gobierno que condena la corrupción y tenemos un presidente honesto”, comenta Sheinbaum.

Por qué Claudia Sheinbaum apoya a AMLO

La titular del Ejecutivo local también celebró que hoy día, el salario mínimo crece cada año hasta alcanzar más del 65%, así como que todos los adultos mayores de 65 años tengan una pensión y que todos los jóvenes de preparatoria pública cuenten con una beca para continuar con sus estudios.

Durante estos 4 años, Claudia Sheinabum y Andrés Manuel López Obrador se han distinguido por una política que asegura apoyar a los que menos tienen, así como impulsar la educación desde su trinchera, es por esta razón que la jefa de Gobierno de la CDMX aplaude que el presidente ha mantenido diversos apoyos para los jóvenes.

Con AMLO “se apoya a la infraestructura de las escuelas y se revirtió la Reforma Educativa, se han dado plazas a más de 600 mil maestros y maestras”, destacó la mandataria, quien aboga constantemente por este tema desde su administración.

Asimismo, Sheinbaum Pardo celebró que AMLO apoye más a los estados del sureste, que se construyen presas, plantas potabilizadoras, se amplía la producción de maíz, y se fomenta la autosuficiencia alimentaria; también que se construyan carreteras y caminos rurales.

Se defiende el amor y no el odio: Claudia Sheinbaum

En su video, Claudia Sheinbaum dijo que desde su administración se defiende el amor frente al odio y a la discriminación, “porque construimos un México justo y soberano, porque como decía Martin Luther King "en este movimiento siempre hemos decidido apostar por el amor, pues el odio es una carga demasiada pesada", destacó Claudia Sheinbaum.

Finalmente, la mandataria concluyó su videocolumna invitando a las y los capitalinos a asistir a la marcha para "conmemorar la transformación de México", este 27 de noviembre a las 9:00 de la mañana, la cual saldrá del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino de la CDMX.

Sigue leyendo:

Claudia Sheinbaum afirma que sí sirvió decretar Alerta de Género en CDMX

CDMX obtiene 56.14% de ocupación hotelera; la más alta en los últimos 3 años