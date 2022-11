Justicia para Esme y Sofi: entre flores, un altar y una marcha, recuerdan a las hermanas que murieron en una coladera

El pasado 10 de noviembre Esmeralda de 23 años y Sofía de 16 se dirigían al concierto de Zoé en el Palacio de los Deportes y cuando caminan sobre la acera de Viaducto Río Piedad y Eje 3 Sur Añil cayeron en una coladera que se encontraba destapada lo que en cuestión de segundos les causó la muerte tras desmayarse por la acumulación de gases y ahogarse en el registro de aguas negras. A 14 días de la tragedia, familiares y amigos de las hermanas exigen justicia en las inmediaciones del recinto.

A través del hashtag #JusticiaparaEsmeySofi internautas exigen a las autoridades que se haga justicia por lo ocurrido con las jóvenes, quienes perdieron la vida en la alcaldía Iztacalco. Asimismo, convocaron a una marcha para este jueves 24 de noviembre a las 09:00 horas, la cual partió de la calle Añil y Río de la Piedad, donde además dejaron un altar en memoria de Esmeralda y Sofía.

Familiares amigos de las hermanas exigen justicia por sus muertes. | FOTO: Twitter @LaraSHT_

Las personas buscan llegar a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) y luego avanzar hacia el H. Congreso de la Unión. A los asistentes se les pidió ir vestidos de blanco con flores blancas y veladoras, en tanto, Elvira Canchola, su madre ha externado, con impotencia y lágrimas en los ojos, el dolor que siente a partir de la pérdida de sus dos únicas hijas.

Los asistentes colocaron un altar en el lugar del accidente. | FOTO: Gerardo Galicia

Familiares y amigos colocaron un altar en donde ocurrió el accidente, encendieron algunas veladoras, rociaron agua bendita, llevaron flores y emprendieron una marcha hacia la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Antes de salir de Viaducto y Añil, hacia la zona centro, la madre de las menores quien se había mantenido sin dar declaraciones a los medios de comunicación, pidió apoyo para que se haga justicia: "Y les pido, les ruego, le suplico a los padres que se toquen el corazón y que nos ayuden para que se pueda hacer justicia, de corazón se los pido. Mis niñas eran toda mi vida y ya no las tengo, por favor ayúdenos a que se haga justicia. Por favor si me dejan un momento con ellas les agradecería mucho, si me hacen favor, gracias".

Familia, amigos, compañeros y vecinos de las menores acudieron para colocarles un homenaje. | FOTO: Gerardo Galicia

Esmeralda intentó rescatar a Sofi, pero ambas murieron

La muerte de ambas jóvenes ocurrió cuando se dirigían al concierto de su grupo favorito, la banda mexicana Zoé liderada por León Larregui, quien al siguiente día, en su segundo concierto, envió un mensaje para Esme y Sofi, como les decían de cariño. Según lo que relata Víctor Barrios, el padrastro de las hermanas, la primera en caer en el registro de aguas negras fue Sofía.

Sin dudarlo, Esmeralda decide lanzarse tras su hermana menor para rescatarla, pero al poco tiempo se desmaya debido a los gases desprendidos por las aguas negras. Ahora fue Víctor quien estaba decidido a sacarlas, por lo que se colocó tres cubrebocas y con ayuda de otras personas, lo sujetaron con una cuerda para descender por las hermanas.

Las hermanas murieron afuera del Palacio de los Deportes. | FOTO: Twitter: @Gposiadeoficial

Una vez que llegó al fondo logró sujetar y levantar a Esmeralda, pero la acción se complicó cuando trató de sacar a Sofía con la ayuda de un solo brazo, sin embargo, la menor de edad estaba atorada con algo y le fue imposible lograr su objetivo de rescatar a ambas, pues debido a la suciedad y el agua, Esmeralda se le deslizó de sus brazos.

Finalmente, el padrastro de las jóvenes comenzó a desmayarse al estar dentro del registro, fue entonces cuando lo sacaron con ayuda de la cuerda. Más tarde llegó la madre de Sofi y Esme para saber qué había ocurrido y entre tristeza y desesperación, dijo a los medios: "De haber sabido no les hubiera comprado sus boletos; déjenme verlas por favor".

En la zona se presentaron los miembros del cuerpo vulcano de Bomberos de la Ciudad de México para realizar el rescate de los cuerpos de las dos jóvenes, así como policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes acordonaron el área para seguridad de los asistentes.

