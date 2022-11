"Yo me iba a meter": testigo revela cómo fue el desesperado intento de rescatar a las hermanas que murieron en una coladera

La respuesta para tratar de salvar a las jóvenes que cayeron a una coladera la noche de este jueves, en las inmediaciones del Palacio de los Deportes, fue inmediata. Un vendedor de dulces que trabaja en la zona asegura que justo cuando se supo que las víctimas habían caído en la oquedad, corrió por una cuerda.

Su intención era introducirse en el lugar para sacar a las hermanas; sin embargo, un hombre que vestía con una camisa color azul se ofreció a hacerlo primero. De acuerdo con el señor, este hombre habría sido el padre de las dos jovencitas que pretendían llegar a un concierto del grupo Zoé. Entre varias personas amarraron al hombre y lo ayudaron a bajar a través de la coladera.

"Al señor lo amarramos, sacó desperdicio de llanta que estaba adentro", dijo el testigo.

La visibilidad era nula, el espacio lo suficientemente pequeño como para evitar maniobras muy amplias, por lo que la labor se dificultó mucho más de lo esperado. Al final, el rescatista improvisado solamente pudo sacar a flote a una de las víctimas. La situación se complicó aún más por la presencia de los gases en el lugar. De acuerdo con el vendedor, quien pidió permanecer anónimo para esta entrevista, el hombre estuvo a punto de desmayarse.

Logro sujetar a una de las jóvenes, pero cuando estaba siendo subido, las fuerzas del cuerpo le fallaron y la soltó sin querer. Fue entonces que pidió que lo sacaran. Los presentes pudieron levantarlo, pero no hubo otra oportunidad para repetir la acción.

"Así es exactamente, estaba intoxicado el señor, es puro gas a pesar de que tenía tres cubrebocas no lo soportó, el señor saliendo se desvaneció se sintió mal, se sintió impotente porque no puso sacar a las personas, yo no sabía que era su padrastro simplemente".

Algunas personas se acercaron para dejarle flores a las jóvenes.

Poco después llegaron las autoridades a este punto ubicado en el cruce de Viaducto Río Piedad y Eje 3 Sur Añil para llevar a cabo las labores correspondientes con el equipo y la capacitación necesaria. Pese a que intentaron hacer de todo para salvar a las hermanas, nada pudieron hacer más que declarar su muerte. Ambas fueron llevadas al Servicio Médico Forense, donde fueron reconocidas por sus familiares.

Por la mañana, dos policías y cintas amarillas delimitaron la zona donde murieron las jovencitas para evitar que alguien más estuviera en peligro. Horas después, personal de la Ciudad de México comenzó con la reparación en este punto a fin de que la tragedia no vuelva a repetirse.

La coladera fue reemplazada para evitar más riesgos a la ciudadanía.

La Fiscalía ya investiga el caso

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) investiga la muerte de dos mujeres, quienes ayer por la noche cayeron a una coladera. Ante ello, este organismo inició una carpeta de investigación, luego del deceso sobre la avenida Viaducto Río Piedad, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.

Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos y paramédicos, quienes rescataron los cuerpos que se encontraban inmersos en la alcantarilla.

Posterior a esto, la Policía de Investigación y los peritos de la Fiscalía recabaron las primeras evidencias para determinar cómo ocurrieron los hechos. Para esto recaban testimonios y revisarán las cámaras de seguridad en la zona.

De manera paralela, personal adscrito a la Dirección General de Atención a Víctimas entabló contacto con la familia de ambas, a fin de poner a su disposición servicios multidisciplinarios como trabajo social, psicología, atención médica y asesoría jurídica.

Será la necropsia de Ley la que determine las causas de muerte en el caso de ambas.

