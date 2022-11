Hoy no circula 25 de noviembre: qué autos descansan este viernes en la CDMX y Edomex

Nos acercamos a la antesala del último fin de semana del mes, sin embargo el programa Hoy No Circula se aplicará sin variantes para este viernes 25 de noviembre, desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México, como lo establece la normativa de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). Este ordenamiento no aplica a vehículos emergencia, con placas de discapacidad y servicios fúnebres.

¿Qué vehículos no circulan este viernes 25 de noviembre?

Los autos que no podrán circular son los que porten hologramas de verificación 1 y 2 con terminación 9 y 0 en su placa o engomado rojo. Sin embargo, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán transitar sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

Con lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México, o que no porten el holograma de verificación, su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si su placa tiene terminación 9 y 0 no circula este viernes 25 de noviembre.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

Indeporte anuncia suspensión de Ciclotón el domingo por marcha de AMLO

Faltan pocos días para que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, encabece su marcha y se dirija a la población mexicana desde el Zócalo capitalino para dar unas palabras sobre los cuatro años de su administración, por lo que el mismo AMLO ha confirmado en "La mañanera" que daría una especie de informe desde uno de los sitios más representativos de la ciudad.

Debido a la realización de este evento, el Instituto del Deporte (Indeporte) de la Ciudad de México informó que la rodada realizada cada domingo en la CDMX "Muévete en Bici", será suspendido este 27 de noviembre, por lo que las personas interesadas en pasear en bicicleta por las principales avenidas de la capital mexicana tendrán que esperar una semana.

La CDMX y los motociclistas no llegan a un acuerdo, se reunirán el próximo miércoles