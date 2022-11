López Obrador: la marcha del 27 de noviembre al Zócalo, podría ser la última

Manzanillo.- La marcha del próximo domingo 27 noviembre podría ser la última que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues el mandatario federal descartó que esté considerando realizar otras en lo que resta de su sexenio antes de entrar a su jubilación.

“Es que puede decir ser la última, aunque no puedo decir así de manera categórica que es la última porque no sabemos qué nos depara el destino.

"Nosotros nos mantenemos, eso no debe de olvidarse, no han podido derrotarnos los adversarios del conservadurismo, no han podido porque tenemos el respaldo del pueblo”, contestó.

También adelantó parte de la logística para la movilización del próximo domingo, y aunque evitó dar un cálculo de cuántos asistirán, dijo que la organizarán por continentes.

“Nos vamos a organizar bien, todavía mañana vamos hablar de eso, vamos a buscar la forma de qué sea por estado porque van a llegar hermanos migrantes, que están que están muy contentos, muy muy contentos y vienen, entonces tenemos que buscar la forma de hacerlo por estado, por contingente, porque si no como dices tú no vamos a poder caminar”, resaltó.

Se espera que el Zócalo termine repleto. FOTO: Archivo.

También retó a la oposición a que organicen otras movilizaciones como la que encabezaron el domingo 13 de noviembre en defensa del INE.

“Nos hacía falta un movimiento, de veras que es buen promotor Claudio (X González) porque ya nos estábamos hamburguesando, ya no estábamos a fresando, y nosotros venimos de la lucha de hace muchos años, hemos estado en el Zócalo pues ahí sí primer lugar, primer lugar, hemos estado de 50 a 100 ocasiones, hemos dormido ahí, hemos vivido ahí”, dijo.

A pregunta expresa de si habrá más marchas en su sexenio contestó que no prevé más, al momento.

“No, no, no, no, esto sí va a ser un informe en el zócalo. Dijeron no, no se puede informar, bueno, entonces vamos a hacer una celebración, y se hace el Zócalo, pero vamos a caminar. Además, también para que nuestros adversarios ahora en diciembre hagan otra, por cualquier cosa, por cualquier motivo y que en marzo también protesten, no que se opongan a la primavera, pero sí se pueden oponer a la Expropiación Petrolera del 18 de marzo”, contestó.

