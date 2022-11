Colectivos de Veracruz exigen encarcelamiento de exfuncionarios por desaparición forzada

Colectivos de familiares de desaparecidos celebraron la imputación y vinculación a proceso del exgobernador Javier Duarte de Ochoa como presunto responsable del delito de desaparición forzada de personas. De acuerdo con Carlos Saldaña Grajales, del colectivo Familiares Enlaces Xalapa, este hecho podría considerarse algo “justo”, pues es algo que se ha exigido durante muchos años. Sin embargo, enfatizó que debe procederse legalmente contra todas las autoridades que hayan participado en las desapariciones forzadas.

Don Carlos, quien busca a sus hijos Karla Nallely Saldaña Grajales y Jesús Alberto Estrada Martínez, quienes desaparecieron el 29 de noviembre de 2011, en la zona de antros de Xalapa, indicó que prevaleció una red de corrupción en administraciones pasadas para encubrir a los responsables de este delito.

“Es una cadena tan grande que existió o que ha existido dentro del mismo gobierno y nos parece excelente la vinculación”, añadió el entrevistado.

A Javier Duarte se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada por un año y seis meses de investigación complementaria. Al exgobernador lo implican en la desaparición del policía estatal David Lara Cruz, el 12 de enero de 2016, quien presuntamente fue "levantado" por sus propios compañeros. El cuerpo de Lara Cruz fue localizado junto con otros en la Barranca de la Aurora, en el municipio de Emiliano Zapata, cerca de la Academia de Policía de El Lencero. Sin embargo, se presume que el entonces Gobernador ordenó ocultar este hecho a la Fiscalía General del Estado, que en ese entonces estaba a cargo de Luis Ángel Bravo Contreras.

Los familiares de desaparecidos marcharon, como cada mes, del panteón Palo Verde al centro de Xalapa, para alzar la voz frente al Palacio de Gobierno y exigir que se destinen más recursos económicos para la búsqueda de sus seres queridos.

Los integrantes del Colectivo Familiares Enlaces Xalapa señalaron que en Veracruz las autoridades continúan siendo “indolentes” para atender dicha problemática. María Antonieta Muñoz recordó que el colectivo lleva más de 11 años buscando justicia y hasta el momento no ha habido resultados favorables.

"No nos interesan sus políticas, nos interesa que trabajen porque las familias de los desaparecidos tienen derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación del daño y a la no repetición, porque no hay garantías de que no se volverá a repetir", enfatizó.