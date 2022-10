Tamaulipas: desaparecen 7 trabajadores, familiares piden ayuda a AMLO

En Tamaulipas, buscan a siete hombres que se fueron a trabajar hace 28 días a una obra de la Universidad Autónoma del Estado en la ciudad de Nuevo Laredo, sus familiares, dialogaron con el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su visita al municipio de Ciudad Madero, a quien le solicitaron apoyo para su búsqueda.

Fueron contratados por la empresa denominada "Obras y Servicios de Madero AC", el trato se hizo directamente por el ingeniero Martín Romero Pichardo, sobrino del secretario de administración de la UAT.

De los desaparecidos 3 son originarios de Tampico, 3 de Ciudad Victoria y 1 más de Río Bravo.

Aseguran que son gente trabajadora que solo buscaron ganarse un peso más para el sustento de sus familias, pero hasta el momento no se sabe nada de ellos y se ha hecho muy poco por parte de las autoridades para localizarlos "por favor apoyenos, somos 7 familias que estamos destrozadas, que no hemos comido, no hemos podido dormir, tenemos la desesperación de nuestros familiares, esto no se puede quedar así, son 7 familias destrozadas, ayúdenos".

Desde el 12 de septiembre perdieron contacto con su familia Foto: Especial

Informaron que estaban trabajando en unas construcciones que se realizaban en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en Nuevo Laredo antes de su desaparición, pero solo se ha hecho una sola búsqueda para su localización mientras que que la compañía les pagaba una vivienda, siendo de ahí que presuntamente se los llevaron, argumentando la persona que los contrató a los familiares que serían entregados en un par de días, pero han pasado 28 y no saben nada de ellos.

Las personas desaparecidas son identificadas solo como:

Crespo

Gerardo

Marco

José

Cristian

Sergio

Luis

Analizan restos humanos

El secretario General de Gobierno en Tamaulipas, Héctor Joel Villegas González, reconoció que en lo que va de la actual administración se han reportado 30 personas desaparecidas; además de que se buscan a familias y trabajadores en la ciudad de Nuevo Laredo.

“Apenas tenemos 5 días, se está haciendo un análisis completo, los colectivos están con nosotros, en estos últimos días antes de que nosotros entráramos, a la fecha, hablábamos de alrededor de 30 personas aproximadamente”, declaró en entrevista para El Heraldo de México.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, Tamaulipas ocupa el segundo lugar a nivel nacional de desaparición de personas, las personas que son buscadas son de Puebla, San Luis Potosí, Nuevo León, y de Tamaulipas, por lo que se trabaja con las Comisiones.

Reconoció que durante los operativos de búsqueda en la ciudad de Nuevo Laredo, fueron localizados restos humanos que ya están siendo analizados por parte de las autoridades pertinentes; el área se mantiene acordonada.

