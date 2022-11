López Obrador pide "carro completo" en el Congreso para su sucesor: “Si no, lo van a ningunear”

Desde el atril de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó este jueves a la ciudadanía a dar una “avalancha de votos” por su candidata o candidato de la Cuarta Transformación a la Presidencia de la República en 2024 y también por los legisladores del mismo partido para que el próximo titular del Ejecutivo federal tenga "carro completo" en el Congreso, de lo contrario, advirtió, “lo van a ningunear”.

“A lo mejor ya después no voy a poder hablar de estas cosas cuando ya vengan las campañas: no solo votes por el presidente o por la presidenta, si quieres que haya una transformación o se mantenga la transformación, apóyale también votando por los candidatos al Congreso porque sino lo van a ningunear.

“En el caso de nosotros, ganamos la mayoría, y se lo agradezco mucho la gente, pero para llevar a cabo las reformas constitucionales se requieren dos terceras partes, no mayoría simple. Entonces, hacia delante, tiene que ser una avalancha de votos, independientemente del partido, del candidato, hay que votar por la transformación, por el proyecto de nación, eso es lo más importante”, dijo el mandatario federal.

Es el segundo día consecutivo que López Obrador señala que su movimiento necesita de tener el control total en el Ejecutivo y en Congreso para poder llevar a cabo la transformación, pues advirtió que la oposición en la Cámara de Diputados votará contra su reforma electoral de rango constitucional igual como lo hicieron con la eléctrica.

Aseguró que es necesaria una "avalancha" de votos para esto.

Sin embargo, este jueves, agregó que ha avanzado la transformación gracias a que Morena tiene mayoría simple en el Congreso de la Unión, pese al llamado sus opositores como Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín, quienes dijo que hicieron campaña en su contra pidiendo el voto dividido en las elecciones federales de 2018 para que el poder no se concentrara en una sola persona.

“La enseñanza mayor de todo esto: Vas a votar. Recuerda que se vota por tres cosas: el candidato, el partido, y el proyecto. Entonces, hay que seguir adelante, afortunadamente, no se tienen las dos terceras partes, pero se tiene la mayoría simple, se necesitan dos terceras partes para reformar la Constitución, pero para reformar leyes secundarias sólo basta con mayoría simple”, recomendó López Obrador.

Ironizó diciendo que sus opositores no pudieron lograr que él estuviera en la presidencia “como florero”, o atado de manos como le está ocurriendo al actual presidente de Perú.

“Para que si yo ganara estuviese yo atado de pies y manos, como sucede en otras partes. Imagínense, el presidente del Perú lleva casi un año con tres juicios políticos, uno acusándolo de estar mal de sus facultades, de loco; otro, acusándolo de delincuencia; y este último ya, el extremo, de que se corra el riesgo con él de que pueda darle la salida al mar a Bolivia, y como no tiene mayoría ahí está sin poder hacer nada, y al conservadurismo, a la élite no le importa que se paralice, que se afecte todo un país porque a ellos lo que le interesa son sus privilegios y sobre todo el privilegio de mandar, y más en este caso que lo consideran de la sierra, se le añade el racismo, no lo quieren”, dijo.

Agradeció a Arturo Zaldívar por su trabajo.

Destaca la gestión de Arturo Zaldívar

Además destacó la gestión de Arturo Zaldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sin embargo, dijo que se puede se debe seguir limpiando de corrupción al Poder Judicial porque hay “estructuras muy viciadas” y es “un monstruo”. Calificó al ministro Zaldívar como una buena persona e íntegra.

Aseguró también que los ministros del máximo tribunal ya no son “empleados” del presidente como era antes y aseguró que el ministro presidente ha logrado un importante avance en la SCJN.



“A mí me tocó por ejemplo padecer a un presidente de la Corte, a Azuela qué recibió órdenes de Fox para desaforarme, así, de manera descarada, se atrevieron a sacar un manifiesto, todos los ministros del Poder Judicial, ni siquiera cuidando las formas, eran empleados del presidente, así como el procurador era empleado del presidente”, señaló

