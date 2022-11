Slim avala marchas de AMLO y opositores: “Es la democracia y la libertad que hay, que es muy buena”

Después de una reunión de tres horas en Palacio Nacional, el empresario Carlos Slim Helú calificó de positivas para la democracia del país las marchas a favor y en contra de la Reforma Electoral, particularmente las que realizaron opositores el domingo 13 de noviembre pasado y a la que convocó el presidente Andrés Manuel López Obrador para el próximo domingo 27 de octubre.

Al ser cuestionado sobre si le hace bien al país la polarización y cómo ve la marcha del domingo pasado y la que anunció hoy el presidente respondió “es la democracia y la libertad que hay, que es muy buena”.

Además se le preguntó al presidente vitalicio de Grupo Carso si acompañaría al presidente López Obrador a la marcha del domingo, o si marcharía con los opositores a la reforma electoral y respondió “no, yo creo que no; yo ya no aguanto, a los 82 años ya no aguanto”.

Dijo que en la reunión se habló de historia y de experiencia, un poco de todo Foto: Cuartoscuro

Sobre perspectiva de la economía mexicana dijo que al cierre del 2022 la ve con “un potencial enorme”, sobre todo por el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Yo veo que el potencial es enorme, porque el tratado de comercio con Estados Unidos es muy importante y las oportunidades de tener una gran actividad, ya no maquilando sino como socios para la exportación es enorme, eso ya está empezando Y para los próximos años, 10, 15, 20 años que podríamos estar teniendo muchas empresas” puntualizó.}

Habló sobre el aumento al salario mínimo de más de 15%

Respecto al aumento de más de 15% al salario mínimo contestó “no sé, no sé, pero ha venido aumentando sustancialmente, tuvo un rezago a partir de 82, bajó como 65% y con seguridad ya en este año, en este gobierno se va a reponer de la pérdida que tuvo en estos, es de 82, cuantos años son, 40 años”.

Slim y cuatro expresidentes extranjeros comieron esta tarde con el presidente Andrés Manuel López Obrador, estuvieron presentes el expresidente de Uruguay, José María Sanguineti; Chile, Ricardo Lagos; República Dominicana, Leonel Fernández; y el expresidente del gobierno español, Felipe González.

Su presencia en el país se dio en el marco de la XXVII reunión Plenaria de la Fundación Círculo Montevideo, que este año tiene sede en la Ciudad de México los días 17 y 18 de noviembre, la cual tendrá como tema central este año "Pandemia y guerra: destrucción humana, política y cultural".

Carlos Slim compartió de que hablaron en la reunión “de cosas, de historia, de las experiencias, de todo, gracias”.

