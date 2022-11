Mi Beca para Empezar está a un paso de ser constitucional en la CDMX, el jueves el Congreso lo discutirá

El próximo jueves se discutirá en el pleno del Congreso de la Ciudad de México el dictamen para elevar a rango constitucional los programas sociales “Mi Beca para Empezar” y “La Escuela es Nuestra”, así lo informó el presidente de Morena en la capital, Sebastián Ramírez, quién entregó al presidente de la Comisión de Educación, Jesús Martín del Campo un total de 510 mil firmas de padres de familia que exigen que se discuta de inmediato estos temas.

Recordó que desde febrero pasado, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum envió esta iniciativa al órgano legislativo, no obstante, “la mezquindad de la oposición, concretamente, del partido conservador, el PAN no querían dictaminar”. Expresó que los legisladores panistas “se estaban haciendo locos y estaban haciendo tiempo para que no pasara, para no darle una victoria a la jefa de gobierno y a los niños”.

“Nosotros hicimos lo que nos enseñó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y es que para derrotar a la oposición lo mejor es acudir a la gente; por ello recaudamos firmas”, señaló.

Apuntó que “si la derecha nos quiere robar nuestros derechos, estará rechazando la solicitud de 500 mil capitalinos, ahora no solo los diputados de Morena lo exigen aprobar esta iniciativa sino también los ciudadanos”.

“Estoy seguro de que no se atreverán a decir qué no, estoy seguro que pasará la reforma esta semana y conquistaremos un nuevo derecho en la constitución”, declaró.

Por su parte, la coordinadora de Morena, Martha Ávila reconoció el enorme trabajo que hizo la dirigencia estatal de su partido en la capital para recabar firmas de padres de familia. Asimismo, confirmó que el jueves subirá a pleno el dictamen sobre este tema; “aquí se esta llevando a acabo la transformación por la qué luchamos y los podemos ver de frente a todos”.

?Respecto a la marcha en defensa del INE, que se realizó el domingo, dijo que solo se manifestaron para seguir por sus privilegios, “y nosotros aquí estamos para defender los derechos”.

En tanto, la secretaria general de Morena en la ciudad, Lourdes Paz señaló que quienes quieran dar su firma en pro de esta iniciativa podrán acudir a la sede del Congreso capitalino. Al evento también acudieron los coordinadores de la Asociación Mujeres Demócratas, Elizabeth Mateos y del Partido Verde, Jesús Sesma.

Sigue leyendo:

CDMX: Adiós a la venta y los presuntos secuestros en el Jardín del Estudiante, la SECGOB lo recupera

Suspenden el centro deportivo donde se accidentó Gibrán Chavarría: el niño de 12 años murió tras caer seis metros