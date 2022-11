Mario Delgado acusa a los detractores de la Reforma Electoral de "despreciar la democracia"

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que quienes están en contra de la Reforma Electoral propuesta por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, que busca desaparecer al Instituto Nacional Electoral (INE), desprecian el anhelo del pueblo de México de vivir en una auténtica democracia.

“Es tiempo de definiciones, mientras las y los mexicanos una y otra vez manifiestan su deseo de cambio, el grupo conservador se resiste precisamente cambiar, a vivir en una auténtica democracia. Quieren mantener vigentes las prácticas del antiguo régimen y seguir manipulando a las autoridades electorales porque se creen dueños de la democracia en este país”, señaló el líder morenista a través de un comunicado.

Lo anterior después de la marcha de este domingo que convocó a cerca de 200 mil personas a movilizarse en defensa de la democracia y del INE del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución. En este contexto, descalificó la marcha que dijo, “no es más que la defensa a una cúpula electoral encabezada por algunos consejeros adictos a los lujos y privilegios”, afirmó que la Reforma Electoral no plantea la desaparición del INE sino por el contrario, reforzarlo.

"El grupo conservador se resiste precisamente a cambiar"

“El gran error de la oposición es subestimar a la gente, creer que no tiene criterio, que no está informada ni politizada y que no tiene la madurez política suficiente para ser participe de las decisiones más importantes para nuestra nación. Hecho que, únicamente, refleja su clasismo porque el pueblo ya despertó y es más capaz que muchos de la derecha”, sostuvo el líder morenista.

