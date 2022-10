Grupos provida marchan en Xalapa: "Despenalización del aborto no ha resuelto nada"

Cientos de personas se sumaron a la Marcha Nacional a Favor de la Mujer y la Vida durante este domingo 9 de octubre en la ciudad de Xalapa, la capital de Veracruz.

La gente se concentró en las inmediaciones del Teatro del Estado “Ignacio de la Llave” y posteriormente caminó hacia el Palacio de Gobierno y la Catedral Metropolitana de Xalapa.

Los grupos provida lanzaron consignas en rechazo al aborto y en defensa de las familias mexicanas, pues consideraron que mientras haya gobiernos antivida, se seguirá padeciendo la pobreza, la muerte y la imparable violencia.

“¡Sí a la vida!" y "¡mi mamá dijo sí, por eso estoy aquí!”, se escuchaba entre gritos y una batucada que acompañó a la manifestación en la zona centro de la capital del estado.

Las familias protestaron con banderines, paliacates y globos azules y blancos, durante todo su recorrido, acompañados de personalidades religiosas.

De acuerdo con el vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, José Manuel Suazo Reyes, la manifestación es por la mujer, por la vida y la paz en todo el país.

A su juicio, en la ciudad hubo una gran respuesta durante la movilización, pues se observó a una gran cantidad de personas en la marcha.

"El motivo de esta marcha es exigir políticas públicas a favor de la mujer y a favor de la dignidad de la persona, de modo que todas las personas desde que somos concebidos seamos protegidos por la ley indistintamente y no haya esta contraposición entre la madre y su hijo", enfatizó.

El presbítero señaló que, a un año de la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación en Veracruz, no se ha resuelto nada ni se ha mejorado la condición humana de las mujeres.

"Eso no ha resuelto nada, esa ley que promovieron no ha resuelto nada, no ha cambiado la condición humana de las mujeres, se necesita por eso siempre promover políticas públicas que favorezcan la vida y las condiciones de la mujer", refirió Suazo Reyes.