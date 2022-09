¡Puro talento! Militar compone y difunde corrido para relatar la detención de “El Duranguillo”

Para que se conozca y reconozca la hazaña realizada por elementos del Ejército Mexicano para lograr la detención de Francisco “N”, alias “El Duranguillo”, donde resistieron la amenaza de más de 60 sicarios en Altar, Sonora, un soldado integrante del Centro de Adiestramiento de la Segunda Región Militar decidió componerles y difundir un corrido.

El video que dura un minuto 35, fue ampliamente difundido en redes sociales en Sonora, donde se ve al elemento tocando la guitarra y cantando, mientras a sus espaldas hay dos vehículos del Ejército Mexicano equipados y con personal arriba, y la bandera mexicana ondeando al fondo.

La canción inicia con la frase “de esta no voy a soltar a nadie, aquí nos morimos todos, no hay más modo”; y narra los hechos ocurridos el dos de julio en Altar, donde los elementos del Ejército no se amedrentaron ante la amenaza de los sicarios que trataron de negociar la liberación de su líder.

En el corrido se destaca sobre todo que la lealtad de los militares no tiene precio, pues recuerda que se realizó un enfrentamiento a balazos, lamentablemente un sargento del Ejército perdió la vida en cumplimiento de su deber.

"Perdimos la vida de un compañero"

“Aquel hecho nos ha llenado de orgullo, nos inunda el corazón de sentimiento, pues perdimos la vida de un compañero en aquel enfrentamiento, un sargento, La lealtad cuando es real no tiene precio, como duele un compañero muerto, pues trabajan dispuestos a dar la vida por cuidar de nuestro pueblo”.

Los militares no cedieron a la presión rodearon al criminal y estaban listos para morir enfrentando a los criminales Foto: Especial

Los hechos que narra el corrido ocurrieron el pasado dos de julio en el municipio de Altar, Sonora, donde un grupo de 15 elementos del Ejército lograron detener a Francisco Torres Carranza, “el duraguillo”, líder del Cártel de Sinaloa en la región. Esa tarde un total de 60 sicarios tomaron las calles del pueblo, ordenando que su jefe fuera liberado.

Sin embargo, los militares no cedieron a la presión rodearon al criminal y estaban listos para morir enfrentando a los criminales, pero llegaron refuerzos de los demás pueblos y los sicarios huyeron del lugar, mientras que el líder del cártel y dos personas más detenidas fueron trasladadas en helicóptero a Hermosillo.

Este hecho, asegura el corrido, llena de orgullo a todos los militares de Altar y de todo Sonora, porque asegura ellos dan la vida por cuidar al pueblo, ya que ellos también son pueblo.

alg

SIGUE LEYENDO

Sonora: Francisco T "El Duranguillo fue trasladado a otro Cefereso

Alfonso Durazo pide mantener a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública

Blindan Sonora tras captura de Rafael Quintero ante posibles reacciones