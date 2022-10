AMLO descarta reforzar la seguridad en San Miguel Totolapan

Luego del ataque que dejó 20 personas muertas en San Miguel Totolapan, Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que se se refuerce la seguridad con elementos federales.

Recalcó que no hay acuerdo con grupos criminales y autoridades para pacificar la región, como lo dijo en un video Alfredo Hurtado, “el fresa”, líder de la Familia Michoacana, quien reveló que buscaba un diálogo con el alcalde Conrado Mendoza.

El presidente López Obrador en la Conferencia Mañanera

FOTO: Presidencia

No reforzarán la seguridad

- ¿Habría un reforzamiento de la seguridad en esta región? y ¿qué opina que este personaje del video habla de la posibilidad de un acuerdo con el alcalde para pacificar esta zona?, se le cuestionó.

- No es un asunto de autoridades locales, es un asunto gravísimo, donde pierden la vida 20 personas. Eso no está para acuerdos, eso está para investigación y para que se aplique la ley.

- ¿El reforzamiento descartado por el momento?, se le insistió.

- Sí. Y se ha estado atendiendo la zona, yo les comentaba que hace como un mes se negaron órdenes de cateo, un mes, y ya cuando se autorizaron pues ya no se encontró nada, al contrario, hubo resistencias de ciertos grupos de pobladores a la presencia del Ejército, afirmó.

Refirió que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la fiscalía tienen la investigación.

Añadió que “puedo por razones lógicas no puedo dar más información, pero sí se está actuando porque no se permite en nuestro gobierno la impunidad, no es como antes, de que actuaban delincuentes, se cometían asesinatos masacres, y no había castigo, entre otras cosas porque había acuerdos con las autoridades”.

Ayer Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que ya suman 20 personas fallecidas, tras el ataque en San Miguel Totolapan. Entre ellos está el alcalde Conrado Mendoza y su padre.

En la presentación del informe “Cero Impunidad”, señaló que en esa zona hay una disputa entre los grupos crimínales “Los Tequileros” y la “Familia Michoacana”, cuyos líderes “El pez” y “El fresa” pueden ser los responsables de estos eventos.

