Industriales de Jalisco avalan que el Ejército se mantenga en las calles

La iniciativa que se aprobó en el Senado para ampliar el tiempo en que el Ejército estará en las calles y que sería, de acuerdo con la iniciativa, hasta el 2028, es una buena decisión, aunque sí es necesario que se revise su actuar, señaló el coordinador de Industriales de Jalisco, César Castro Rodríguez.

Destacó que el Ejército es una de las instituciones que cuenta con mayor confianza de los mexicanos y que es por ello que en el aspecto civil, sí auxiliarán en el combate de la delincuencia y del crimen organizado; sin embargo, debe medirse sus resultados en esta lucha y debería ser el Congreso quien lo haga, propone el empresario.

"Lo importante es que, ustedes saben que el Ejército ha sido el que está mejor calificado, empezando por la Marina y luego ya por la Armada; definitivamente es un punto muy crítico y especial, para mí el aspecto civil para controlar la seguridad del país debe hacerse de esta forma, y esperemos que el Ejército coadyuve realmente con la solución definitivamente ya vieron la votación, ya con estas medidas que se propusieron al final, se modificaron ciertos puntos, haya realmente un seguimiento para que se genere confianza y realmente dé resultados para combatir el crimen".

Propuesta de AMLO pide que el Ejército se quede en las calles Foto: Especial

Refirió que se tendría que dar el seguimiento a los resultados en donde se incluya a la iniciativa privada para evaluar los resultados que se tengan y con las estadísticas que sustenten el éxito de mantenerlos en las calles.

Respecto de la propuesta para que se amplíen las vacaciones en los trabajadores es buena, aunque se debería buscar esquemas escalonados porque ha comenzado la recuperación en el sector productivo luego de la pandemia de Covid-19 y las empresas aún deben aumentar su productividad, insistió Castro Rodríguez.

Reconoció que las empresas que podrían verse más afectadas son las pequeñas y medianas empresas por los tiempos que se brinde a los colaboradores para descanso como parte de la ampliación en los periodos de vacaciones en esta prestación laboral.

"Sí les impacta a las pymes, tienen seis o siete trabajadores, de por sí se están recuperando ahorita de la etapa del Covid-19 y es importante ver si puede considerarse esa posibilidad (escalonar el aumento de días)".

Pide no aprobar iniciativa

Ahora serán los legisladores quienes deberán frenar la iniciativa para que continúe el Ejército en las calles deberá analizarse en la Cámara de Diputados y aunque su salida debe darse de forma paulatina de las calles, en tanto el Gobierno Federal debe establecer una estrategia para poder apoyar a las policías estatales y municipales a fin de prolongar la labor de los militares en las calles, señaló el senador Clemente Castañeda.

"Espero que la Cámara de Diputados haga resistencia y ojalá que ahí no junten las dos terceras partes que se requieren y que haya condiciones para poder frenar este atraco que es un atraco al poder civil y a la democracia mexicana".

Añadió que desde Movimiento Ciudadano harán lo que esté a su alcance y lamentó que en el Senado no se pudo concretar "el dique de contención" que se supone sería la Cámara Alta para frenar la iniciativa, "el PRI no aguantó, el PRD no aguantó, vamos a ver si ahora les regresa la dignidad a las y los diputados y resisten un poco más".

Movimiento Ciudadano pide que el Ejército regrese a los cuarteles Foto: Especial

El senador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, lamentó que el nivel del debate se haya llevado las notas al atacar, ante la falta de argumentos, en el ámbito personal a una Senadora y dijo que es necesario poner en la mesa los argumentos para explicar que el modelo no es la militarización sino el fortalecimiento de las policías civiles.

Regreso paulatino del Ejército

Reconoció que retirar en estos momentos al Ejército de las calles sería un suicidio y que su regreso a los cuarteles debe ser paulatino, aunque duda que esto se vaya a concretar porque en los cinco años que han estado en las calles, lejos de apostar a fortalecer a las policías se les ha desmantelado de programas de apoyo.

"El Ejército tiene que seguir en las calles en tanto no haya un programa y un calendario de retiro paulatino y gradual de las fuerzas armadas, sería un suicidio retirar en este momento al Ejército de las calles; pero lo que sí no podemos hacer es no hacer nada para que las policías no se fortalezcan y con eso facilitemos el regreso de las fuerzas armadas a los cuarteles".

Castañeda insistió que desde el 2019 se otorgó un tiempo, que pretendía sería de cinco años, para poder fortalecer la estrategia en materia de seguridad y se pudiera regresar a los cuarteles a los elementos militares; sin embargo, lejos de otorgar apoyos, se ha estado recortando los fondos para las policías municipales y escaso apoyo para las estatales.

"Desde Movimiento Ciudadano hemos dicho que militarizar al país es una irresponsabilidad, no da resultados y no ha dado resultados durante los últimos 10 años, necesitamos ir al fortalecimiento de las policías civiles, capacitarlos, darles condiciones económicas, que los elementos, los integrantes de las policías tengan condiciones dignas de trabajo, que puedan hacer una carrera y reformar muchas otras cosas que requiere el engranaje para hacer justicia y procuración de las mismas".

