El ejército tiene la facultad de hacer intervenciones de seguridad publica en Aguascalientes

El Senado de México aprobó el martes extender hasta 2028 la permanencia de los militares en las calles, y al respecto el Secretario de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes (SSPM), Antonio Martínez Romo, mencionó que se tendrá que hacer una revisión para analizar en qué aspectos puede trabajar el ejército en coordinación con la policía municipal, aunque señala que es posible que tengan las facultades para hacer intervenciones en temas de seguridad pública.

Del mismo modo, informó que siempre se ha tenido la coordinación con el ejército, al hacer operativos en conjunto en puntos específicos que para ellos es de interés.

Por otra parte se le cuestionó si actualmente han tenido detecciones de policías en contubernio con el crimen organizado, a lo que respondió que hasta el momento no:

“En este momento de lo que respecta a la corporación municipal no he tenido la necesidad de presentar a alguien por ese tema. Se dicen cosas que han salido en algunas mantas que por ahí surgieron en tiempos pasados, pero hemos trabajado en las investigaciones internas y no hemos dado vista.”, comentó.