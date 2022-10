Policía de Tijuana localiza toma clandestina de diésel y detienen a un hombre

La noche del lunes se registró un derrame de diesel en las inmediaciones del boulevard 2000, donde la policía municipal de Tijuana detuvo a un hombre y aseguraron dos pipas cargadas con dicho combustible.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:00 horas en un camino vecinal del fraccionamiento Hacienda Las Delicias Segunda Sección, en donde policías municipales observaron un vehículo tipo pipa, cuyo conductor al percatarse de la presencia policial aceleró la marcha al parecer con la intención de huir.

Por lo anterior, la unidad persiguió el vehículo en fuga hasta el retorno del bulevar 2000, ahí fue asegurado el de nombre Carlos “N” de 37 años, quien iba al volante de la pipa marca Freighthliner de color blanco.

Autoridades de Petróleos mexicanos llegaron al resguardo del combustible Foto: Especial

Localizan otra pipa

Mientras que otra unidad de la Policía Municipal, localizó en el antes citado camino vecinal otra pipa marca International de color blanco, cargada con combustible, ahí se empezó a derramar diésel de una válvula que al parecer era utilizada como toma clandestina.

Momentos después llegaron al lugar elementos de la Dirección de Bomberos y Protección Civil, quienes cerraron la válvula, arribando también personal de seguridad de Pemex, así como Sedena, siendo cerrada la circulación en la zona desde las 21:20 horas del lunes hasta las 02:40 de este martes.

Cada uno de los vehículos decomisados llevaba aproximadamente 31,000 litros de combustible, haciendo un total de 62,000 litros de diésel asegurados.

De lo anterior se informó a la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad encargada de dar seguimiento al caso.

Derrame de combustible en la zona Foto: Especial

Temen por sus vidas

El Heraldo de México acudió este martes a la zona del derrame donde habitantes de los alrededores dijeron estar temerosos ante el incidente que puso en riesgos sus vidas, pues las autoridades no les permitieron evacuar.

Una de las vecinas afectadas, dijo en entrevista que el olor era insoportable y temía que se presentará un incendio.

"Desesperada, angustiada con incertidumbre porque no sabía qué estaba pasando, la verdad yo no pude dormir nada, desafortunadamente no pudimos alejarnos porque los policías no nos permitieron que, porque no era necesario", lamentó la señora que vive a unos metros donde ocurrió el derrame.

DRV