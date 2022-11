Consejero de CNDH asegura desconocer postura entorno al INE

El Instituto Nacional Electoral (INE) respondió a los señalamientos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), tras recomendar "transformar" al instituto, así como acusarlo de "sabotear de la voluntad del pueblo", por "manchar" procesos electorales.

Por su parte, la Coparmex advirtió que una reforma electoral añade un factor de incertidumbre para los inversores del país. "No es momento de discutir una reforma electoral, cuando algo funciona no hay que cambiarlo. Lo que más nos preocupa es que pone en riesgo la democracia, y sin democracia no hay desarrollo", refirió el director la comisión.

El grupo Unidos también se unió al apoyo al organismo presidido por Lorenzo Córdova. Lanzaron un frente en su defensa, con lo que convocaron una manifestación para el próximo 13 de noviembre en las calles de la CDMX desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino. Con ello, hicieron un llamado a la ciudadanía a aportar una prenda rosa, color representativo del INE.

Sin embargo, el Consejo Consultivo de la CNDH precisó que la recomendación emitida por la presidente no coincide con sus pronunciamientos, por lo que desconocen haber avalado su emisión.

Andrés Manuel López Obrador respaldó la postura de la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra

FOTO: Especial

Consejo Consultivo se deslinda de señalamientos

El consejero Bernardo Romero Vázquez, explicó a través de la señal de Heraldo Media Group que el consejo no es la máxima autoridad de la CNDH, por lo que el problema yace en la falta de diálogo y pluralismo. Explicó que las recomendaciones generales son aprobadas por el consejo, las cuales se enlazan a situaciones generales, en donde se proponen políticas públicas para posibles soluciones.

En este sentido, detalló que también existen recomendaciones particulares para ciertos órganos, con lo que explicó las anteriores recomendaciones que habían emitido para el Instituto Nacional Electoral, donde impulsaban principalmente la democracia participativa en México

"Lo que hace la Comisión es, con el pretexto de esta recomendación, hace sus ataques al INE. No tenemos nada que ver con eso y queremos que quede muy claro, no tuvimos nada que ver con eso. Se aprobó por mayoría otra cosa muy diferente que no tiene nada que ver con lo que se publicó por parte de la Comisión Nacional".

SIGUE LEYENDO:

PRI llama a la CNDH a respetar el trabajo legislativo y enfocarse en sus pendientes

Gobierno CDMX convoca a víctimas de Tlaxcoaque a compartir sus testimonios

Jacqueline Peschard: el INE no necesita ninguna transformación, "hemos perdido a la CDNH"