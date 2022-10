AMLO: "La Guacamaya y el Jaguar son para no aburrirnos, pero es circo"

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este miércoles que el hackeo a la Sedena por parte del llamado grupo Guacamaya y las filtraciones de conversaciones privadas de políticos hechas a través del programa Jaguar, de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, son para no aburrirnos, pero dijo que fuera de ese “circo” la transformación del país avanza.

“Estamos viviendo un momento estelar en la vida pública de México. Imagínense, antes no pasaba nada, todo era muy aburrido, ahora no, que sino es la chachalaca, guacamaya, el jaguar, el león, la ardilla, todo eso. Tenemos que decir que bien que está pasando todo esto.

Y lo más importante es que el país va saliendo porque no podemos sólo estar en el teatro, en el circo, tenemos que atender los grandes y graves problemas nacionales, pero nos queda tiempo también para no aburrirnos”, dijo en la mañanera en Palacio Nacional.

AMLO dice que está desatada la guerra sucia en su contra

El presidente López Obrador también resaltó que está desatada contra su gobierno la “campaña de desprestigios, de calumnias, como pocas veces en el historia del país”, pero minimizó su impacto.

“No pasa de cuestionamientos, de críticas, de insultos, hasta ahí, no pasa nada. Y la transformación, que es lo más importante, se sigue dando, al final hasta debemos de agradecer el buen comportamiento de los medios al servicio del conservadurismo, nada más que no se enojen, no hay que perder el sentido del humor”, expuso.

Previamente en la Mañanera, en la sección Quién es Quién en las Mentiras, Elízabeth García Vilchis, retomó una encuesta publicada la semana pasada en la que señaló que el hackeo a la Sedena no causó mayor impacto en la opinión pública.

“A pesar de las notas que se difundieron a través de medios y redes de comunicación de los guacamaya liks y las filtraciones de los correos de la Sedena, los cuales les han dedicado muchas horas a esto, veamos esta encuesta del de Enkoll: sólo el 29 por ciento de los encuestados se enteró de la filtración”, dijo.

