Octavio Oropeza llama diputados del PAN "Mentirosos, mentecatos e ignorantes"

La comparecencia del director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza se tornó en un enfrentamiento con los diputados de oposición a quienes llamó “mentirosos, mentecatos e ignorantes” por los cuestionamientos que le realizaron sobre la situación financiera y los resultados de la empresa productiva del Estado.

“No es que me enoje, yo soy como dicen en mi pueblo, coyota balaceada o perro apaleado en portillo, ya me las conozco, pero sí tengo que contestar porque puede quedar la impresión de que pueden decir lo que se les pega la gana y que salgan corriendo y que nadie les responda, pues les digo que son unos mentirosos, mentecatos e ignorantes y que no se vale por ética, actuar de esta manera, insultar, ofender y salir corriendo, entonces nada más para que sí quede registrado porque seguramente van a sacar un video en su Twitter diciendo –miren todo lo que le dije al director de Pemex y no me respondió-“, señaló el funcionario al concluir su comparecencia.

Durante las cuatro horas de comparecencia, el director y diputados del PAN, PRI, PRD y MC se confrontaron respecto a lo expuesto por el funcionario quien reiteradamente aseguró que la empresa productiva del Estado ocupa el tercer lugar entre las mejores petroleras del mundo y contribuye positivamente en las finanzas públicas del país.

El director y diputados se confrontaron con respecto a las declaraciones de Octavio Romero, quien aseguró que Pemex se encuentra entre las mejores petroleras del mundo

FOTO: Especial

Legisladores recriminan a Oropeza

Previo a ello, la diputada del PAN, María Josefina Gamboa Torales, recriminó al funcionario por las constantes quejas que manifestó sobre los cuestionamientos y hasta desmentidos que diputados de oposición hicieron a las cifras que presentó.

“Lastimosamente veo que usted insiste en la arrogancia, en la soberbia, nada más le voy a explicar rapidito como funciona, usted fue diputado federal debía saberlo, uno pregunta porque es nuestro trabajo y usted responde, porque es el suyo, si no le gustan que le pregunten pues dedíquese a otra cosa porque este es nuestro trabajo y su carrera se ha basado más en la política que en temas petroleros, así que si le entiende usted seguro le entiende cualquiera de nosotros sin el mayor problema”, señaló la panista.

Los diputados del PAN, PRI, PRD y MC cuestionaron al funcionario sobre la corrupción en Pemex, la deuda en crecimiento y la falta de resultados para recuperar la empresa petrolera.

SIGUE LEYENDO:

Tras pandemia se recupera la demanda del consumo de turbosinas

Robo a Pemex: Aseguran 947% más "huachigas" durante primer semestre de 2022

Pemex cierra la llave a la práctica del huachicol en CDMX y el resto del país