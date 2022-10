Octavio Romero asegura que Pemex es el principal contribuyente del país

El director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, aseguró que la empresa productiva del Estado paga 5.5 veces más de impuestos a la hacienda pública que las tres empresas más grandes del país juntas, por lo que dijo, es una de las compañías petroleras “de mayor rentabilidad en el mundo” para las finanzas públicas.

Durante su comparecencia ante integrantes de las comisiones unidas de Energía e Infraestructura de la Cámara de Diputados con motivo de la Glosa por el Cuarto Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario señaló que Pemex se encuentra en el tercer lugar de las petroleras más importantes del mundo.

En este contexto, sostuvo que “Pemex es el principal contribuyente del país”, toda vez que dijo, los primeros seis meses de 2022 la empresa productiva registró ingresos por 1 billón 162 mil 43 millones de pesos, pero entregó en impuestos directos e indirectos a la hacienda pública, 204 mil millones de pesos que equivalen al 17.6 por ciento de sus ingresos

A manera de ejemplo, el director expuso que los ingresos de las empresas América Móvil, 428 mil 617; Femsa, 315 mil 269 y Walmart, 383 mil 463 millones de pesos, que sumadas dan 1 billón 127 mil millones de pesos y dijo, solo pagaron de impuestos 23 mil millones de pesos, 6 mil 697 millones de pesos y 6 mil 491 millones de pesos, en cada caso.

“Cuando vemos cuánto pagan las tres juntas y lo comparamos con Pemex, podemos observar la importancia que tiene Petróleos Mexicanos para este país. Las tres empresas que tienen ingresos similares a Pemex, aportan 36 mil 188 millones contra los 204 mil millones de pesos que paga Petróleos Mexicanos, esto significa que Pemex paga 5.5 más que las tres principales empresas del país”, sostuvo Romero Oropeza.

En tanto, al ser cuestionado sobre la deuda de la empresa productiva, rechazó que exista un endeudamiento, pero reconoció que los tecnicismos contables dan la apariencia de que sí se ha elevado el saldo de la deuda. El director explicó que en 2013 la deuda de Pemex era de 64 mil 332 millones de dólares y fue creciendo hasta 105 mil 792 millones de dólares en 2018.

Afirmó que, en 2019, la deuda bajó a 105 mil 235 millones de dólares, seguido de un incremento de 113 mil 227 millones de dólares en 2020, y de un par de reducciones de 109 mil 010 millones de dólares en 2021 y 105 mil 452 millones de dólares estimados para 2022. Detalló que existe un pagaré que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público está comprometida a entregarle a Pemex, pero que la petrolera no puede hacer líquido.

“Le pedimos permiso a Hacienda para que nos permitiera utilizar ese pagaré propiedad de Pemex, convertirlo en dinero a través de bancos y darlo en garantía, no es deuda en estricto sentido, porque ese dinero que le pertenece a PEMEX, pero por razones contables se obliga a Pemex a sumarlo como deuda, por eso pareciera que, de 105, subimos a 113 y luego bajamos a 109 y luego a 105”, detalló.

Añadió que de 105 mil 792 millones de dólares que Pemex adeudaba en 2018, hoy solo adeuda 100 mil 436 millones de dólares, por lo que dijo “ha habido realmente un desendeudamiento en Petróleos Mexicanos”.

Niega Romero Oropeza promesa de AMLO de precio de gasolina en 10 pesos

Octavio Romero Oropeza, negó la promesa de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador de bajar el costo de la gasolina a 10 pesos.

Durante su comparecencia ante integrantes de las comisiones unidas de Energía e Infraestructura de la Cámara de Diputados con motivo de la Glosa por el Cuarto Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario fue cuestionado por legisladores de oposición sobre el aumento del costo de las gasolinas que contrastan con la promesa de campaña del titular del Ejecutivo, al respecto, rechazó que el mandatario haya hecho tal ofrecimiento.

“No sé de dónde sacó usted la cifra de 10 pesos la gasolina, el presidente (Andrés Manuel López Obrador) jamás dijo eso, el compromiso del señor presidente fue que la gasolina no iba a subir por arriba del índice inflacionario, eso se ha venido cumpliendo desde el primer momento, desde el primer día de esta administración, la gasolina no ha rebasado el tope inflacionario”, sostuvo Romero Oropeza.

Lo anterior, en respuesta a los cuestionamientos del diputado del PRD, Mauricio Prieto, quien recriminó el incumplimiento del titular del Ejecutivo a su promesa de reducir el costo de las gasolinas a 10 pesos.

El legislador respondió al director y recordó que él hizo campaña con el mandatario y dijo, fue testigo de la promesa hecha cuando fue candidato presidencial en sus campañas presidenciales de 2006 y de 2012.

“No vale la pena venir a engañar, señor director a las mexicanos y mexicanas de las cosas que están ahí y son evidentes. Yo le pediría que fuéramos serios porque ustedes tienen una promesa, no mentir, no robar y no traicionar” sostuvo el perredista.

A pesar de ello, hubo respuesta del titular de Pemex: “Si algunos de ustedes piensan que yo soy un mentiroso, están en su derecho, solo que hasta los probables mentirosos saben que… yo no puedo venir a decir mentiras aquí”, señaló.

“Ahora mismo, en esta crisis derivada de la guerra entre Ucrania y Rusia, con estos escenarios del precio del crudo tan alto y del precio de gasolinas tan alto, en el país de tomó por parte del gobierno federal la decisión de no permitir el incremento, aquí ustedes lo conocen, espero que sí lo conozcan, algunos no tienen ni idea de lo que dicen… ustedes saben que el subsidio al IEPS… Lo de los 10 pesos con todo respeto, no sé de dónde salieron”, insistió el funcionario.

Más tarde el diputado del PRI, José Antonio Gutiérrez Jardón, reprodujo un audio de la campaña presidencial de 2018 en donde el presidente promete bajar a 10 pesos el costo de la gasolina.

“Quiero mostrarles de dónde salió el famoso tema de la gasolina a 10 pesos, no fue de la campaña de 2006 ¡eh!, tampoco es de la campaña de 2012, es de la campaña de 2018… - para que se tenga una idea, si ya estuviésemos en el gobierno, si Morena estuviera gobernando, la gasolina no costaría 14 pesos por litro, costaría por lo mucho lo que cuesta en Estados Unidos, en 10 pesos- es increíble que neguemos las cosas, ojalá que reflexionemos y no quieran mentir a los mexicanos”, señaló el legislador.

