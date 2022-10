Cervantino supera las expectativas en su edición 50

GUANAJUATO, GTO. -Luego de la pandemia y con una afluencia de miles de personas en el segundo fin de semana, el Festival Internacional Cervantino (FIC) ha superado las expectativas y ya se encuentra al 100 por ciento, reconoció la Directora General, Mariana Aymerich Ordóñez.

El sábado con 10 mil asistentes en concierto del “Caballero de la Salsa”, Gilberto Santa Rosa y el domingo con seis mil asistentes en la presentación del español, Joan Manuel Serrat, se consolidó el retorno a la normalidad.

“Es un recuento muy bueno, hay saldo blanco, tenemos mucha afluencia en los teatros, ayer cerramos pastitos con 10 mil personas del concierto de Gilberto Santa Rosa, en general todo ha ido muy bien (…) en las calles se siente el ambiente del Festival, un ambiente muy familiar”, afirmó.

Entrevistada luego de la entrega de la Presea Cervantina a la artista Carmen Parra, la directora reconoció no tener cifras aún del total de gente que ha participado, pero afirmó que la expectativa se ha rebasado.

“Por lo que he visto en pastitos, que es un escenario completamente nuevo para el Festival, vamos un poco más arriba de lo esperábamos, el número de ayer (sábado) no me lo esperaba, es un Auditorio Nacional completito, así que estamos muy contentos”.

Este domingo después del reporte de Joan Manuel Serrat en la Alhóndiga de Granaditas, Protección Civil reportó más de 6 mil personas.

La fiesta ha sido una de las más reconocidas de los últimos años

Aymerich Ordóñez afirmó que la actividad económica ya está al 100 por ciento, aunque el reporte lo maneja el área de Turismo. La expectativa para la última semana de fiesta cervantina es grande, pues aún hay eventos atractivos para el público.

“Todavía nos queda una semana de muchísimas actividades, tenemos el cierre con Caifanes, así que vamos viendo como se va desarrollando la semana, pero se espera mucha gente”. Reconoció que es un año histórico para el Cervantino, sobre todo por la histórica venta en taquilla.

“Sin duda, después de pandemia y sobre todo nos lo dicen las cifras de la venta en taquilla, ya vamos arriba del 70% al segundo fin de semana del festival, es histórico nunca había sucedido, eso habla del consumo del público y de la afluencia que hay”.

Reiteró que se han superado las expectativas y que “la sonrisa del público” y las muestras de agradecimiento y felicitación es el mejor termómetro del éxito del festival.

Sigue leyendo:

Disfrutan 7 mil con opera prima de rock, Tributo a Queen en Atzán 2022

Gustavo Dudamel: contra el exotismo de la música latinoamericana