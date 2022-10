Gustavo Dudamel: contra el exotismo de la música latinoamericana

El director de orquesta venezolano, Gustavo Dudamel, dice, es ambicioso y está loco porque desde que llegó a la titularidad de la Filarmónica de Los Ángeles (LA Phil), considerada uno de los ensambles más importantes de Estados Unidos y del mundo, se planteó romper los cánones de la música de concierto, pues no sólo ha querido limpiar de exotismo a las obras latinoamericanas, también se ha aventurado a compartir escenario con artistas populares y a tocar, incluso, géneros como el hip hop.

“Me eduqué dentro del Sistema de Orquestas de Venezuela y lo más importante que aprendí es que no hay límites y que hay que asumir riesgos, y los riesgos de romper cánones son que puedes tener o no éxito, pero pensar en eso no te puede limitar ni impedir a hacerlo”, dice en entrevista con El Heraldo de México.

Y añade: “El maestro José Antonio Abreu siempre nos enseñó que debíamos ser visionarios, pero con el ánimo de compartir, de entregar, de abrir la música clásica, que no se vea como algo encerrado; nosotros hemos estado con Natalia Lafourcade y, al mismo tiempo, hemos estrenado obras de compositores como Gabriela Ortiz, pero también tocamos con Residente”.

Los músicos debutarán en el Festival Internacional Cervantino el 29 de octubre, un día antes se presentarán en el Auditorio Nacional, en este recinto estrenarán dos piezas de dos de los más grandes compositores vivos del país: Kauyumari de Gabriela Ortiz, y Fandango para violín y orquesta, de Arturo Márquez (interpretado por la violinista Anne Akiko Meyers); además, ejecutarán la Sinfonía No. 1, de Gustav Mahler. Mientras que el Teatro Juárez tocarán Altar de cuerda, también de Ortiz, con la violinista María Dueñas.

Los esfuerzos por estrenar música latina los ha realizado desde su llegada a LA Phil, pero también los ha concentrado en la Iniciativa Musical Panamericana. “A la música latinoamericana se le debe limpiar ese exotismo. Además, queremos que ya no se crea que lo clásico tiene erudición, cuando sólo es disfrute. En esto no estoy solo, soy ambicioso y estoy loco, pero la gente me acompaña y menos mal que las cosas han funcionado".