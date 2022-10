Adán Augusto López: "Alito" propuso a Morena ampliación del Ejército en las calles

En Hidalgo, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López reveló que el dirigente Nacional del PRI, Alejandro Moreno "Alito" lo buscó a él y a Morena para proponer una reforma a las fuerzas armadas.

En el diálogo con legisladoras y legisladores del Congreso de Hidalgo para exponer la propuesta de reforma constitucional a la Guardia Nacional, el secretario Adán Augusto López dijo que tuvo un encuentro también Alejandro Moreno y con el coordinador diputado del PRI, Rubén Moreira, antes del inicio de la legislatura.

"El día 31 de agosto de este año, el coordinador de los diputados federales de Morena y ahora presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier me llamó y me pidió ver. Lo recibí y me dijo vengo acompañado del coordinador de los diputados del PRI y del dirigente nacional del PRI. Pues pásale. Y me dicen oiga, pues queremos proponerles que retomemos el diálogo político que tanta falta hace en el país (...) y me presentaron un documento que contenía una propuesta de iniciativa de reforma constitucional de este quinto transitorio y que la quería presentar la diputada Yolanda de la Torre, que ahora es presidenta del Tribunal Superior de Justicia en el estado", relató.

El día primero de septiembre con motivo de la presentación del informe, volví a encontrarme a Ignacio Mier Foto: Archivo

Se van afinar detalles para el diálogo

Adán Augusto López expulsó que leyó la propuesta y acordó afinar detalles para establecer condiciones de reinicio del diálogo político.

"El día primero de septiembre con motivo de la presentación del informe, volví a encontrarme a Ignacio Mier y a los dirigentes del PRI, y les dije que sí, que estábamos en la posibilidad, que a nosotros sí nos interesaba que se diera esta reforma y se ampliará el plazo de participación", explicó.

SEGUIR LEYENDO:

Miguel Barbosa reconoce utilidad de fuerzas armadas

Adán Augusto López acusa al PAN apostar por la militarización y dejar al país en llamas en el pasado

dhfm