Indira Vizcaino espera recibir 200 mdp para las casas dañadas por el sismo del 19-S

Una aportación de más de 200 millones de pesos es la cantidad que espera recibir el gobierno de Colima, por parte de la administración federal, para la llevar a cabo la reparación de las viviendas dañadas por el sismo del 19 de septiembre, informó la gobernadora Indira Vizcaíno Silva.

“En términos generales por las cifras que más o menos conocemos, pero no me atrevería a dar una cifra exacta hasta que no tengamos los datos con mucha precisión, pero van a ser más de 200 millones de pesos que se estarán generando por parte del Gobierno de México”, informó.

Detalló que dicho recurso será para las personas que sufrieron daños en sus viviendas, adicional a quienes tuvieron daños totales, en las que aplicará el Programa de Reconstrucción de Vivienda. La mandataria estatal reconoció que fue muy poco el tiempo que se dio para hacer el censo y ha tenido muchas denuncias de personas que no alcanzaron a registrarse o que no fueron censadas debido a que no llegaron a sus domicilios.

Varias casas quedaron con daños permanentes.

“Efectivamente hemos seguido recibiendo, incluso nosotros a través de nuestras redes sociales, reportes de personas que dicen que en su momento no fueron censadas y las hemos estado atendiendo, yo igual que la vez pasada que me preguntaban al respecto insistiría en que nos hagan llegar la información”, reconoció.

La jefa del Ejecutivo estatal explicó que estas personas ya no podrán ingresar al programa federal, pues es emergente y tenía una fecha de registro y corte e incluso el recurso ya está en trámite, sin embargo afirmó que asumieron el compromiso de atenderlas.

“(Vamos) a atender a estas personas que por alguna razón en su momento no fueron registradas en el censo, y de la misma forma en la que se le está apoyando o se les estará apoyando a los que sí, por parte del Gobierno de México, estar generando ese respaldo por parte del gobierno estatal”, aseguró.

Vizcaíno Silva informó que han seguido haciendo visitas en dichos domicilios, junto con los especialistas, para hacer el levantamiento, determinar si el daño es menor, mayor o pérdida total y también para determinar si los daños que presentan estás viviendas son nuevos o son daños que ya tienen cierta antigüedad y que no están relacionados con el sismo.

Sigue leyendo:

"La Vaca" se habría negado a asesinar a Indira Vizcaíno, gobernadora de Colima

Indira Vizcaíno reporta más de 3 mil 500 casas afectadas por sismos en Colima