Indira Vizcaíno cambia a su secretario de seguridad: "Debemos acelerar el paso en Colima"

Ante los altos índices de violencia alcanzados en la entidad, con el incremento de homicidios dolosos que ubican este 2022 como el año más violento en la historia de Colima, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva anunció el nombramiento del capitán de navío, Héctor Alfredo Castillo Baez, como secretario de Seguridad Pública del Gobierno de Colima, en sustitución del capitán Manuel Llerandi Ruiz.

"Tenemos que reconocer que los resultados alcanzados hasta el momento, que los hay y sería injusto no reconocerlos, en términos de índices delictivos y de percepción de seguridad, deben ir a un paso mucho más acelerado, pues no son los que las y los colimenses demandan y merecen. Por eso es que he decidido hacer un cambio en la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública estatal"