Hoy no circula 21 de octubre: qué autos descansan este viernes en la CDMX y Edomex

Llegamos a la antesala del fin de semana y con ello finalizar a la tercera semana del mes de octubre, sin embargo la aplicación del programa Hoy No Circula se hará sin variantes para este viernes 21 de octubre, en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México, como lo establece la normativa de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). Este ordenamiento no aplica a vehículos emergencia, con placas de discapacidad y servicios fúnebres.

¿Qué vehículos no circulan este viernes 21 de octubre?

Los autos que no podrán circular son los que porten hologramas de verificación 1 y 2 con terminación 9 y 0 en su placa o engomado azul. Sin embargo, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán transitar sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

Con lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México, o que no porten el holograma de verificación, su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si su placa tiene terminación 9 y 0 no circula este viernes 20 de octubre.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

Claudia Sheinbaum y Carlos Slim se reúnen en Chapultepec: Abordan seguimiento de la L12

Ayer, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y el ingeniero Carlos Slim recorrieron el Bosque de Chapultepec por espacio de dos horas. “Hace cerca de dos o tres meses estuvo aquí en la oficina y platicamos de algunos temas de seguimiento de la Línea 12, de la reconstrucción y todo el reforzamiento que se está haciendo y también de otros proyectos de inversión que él tiene en la Ciudad”, sostuvo

Recordó que tras su encuentro en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, quedó pendiente una visita al Bosque de Chapultepec, porque al empresario le gustan los Ahuehuetes, incluso conoce los que están plantados alrededor del Lago.

