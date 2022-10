Día de Muertos en la CDMX: Conoce cartelera de actividades, sedes y horarios

¿Ya tienes plan para celebrar el Día de Muertos? Si aún no, no te olvides de checar la cartelera de actividades que ofrece el gobierno de la Ciudad de México para conmemorar a las personas que ya no están con nosotros físicamente. ¡Toma nota!, y súmate a una de estas actividades presentadas por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Para celebrar el Día de Muertos, el gobierno capitalino llevará a cabo distintas actividades culturales que van desde desfiles, ofrendas, exposiciones, conciertos y festivales sobre la tradicional celebración mexicana, el cual podrá ser disfrutado por los capitalinos y sobre todo para que los turistas conozcan más de las tradiciones del país.

Estos festejos del último trimestre del año forman parte de la campaña de turismo “La Ciudad que lo tiene todo”, impulsada por Claudia Sheinbaum, la cual tiene el objetivo de reactivar el turismo y la economía de la capital. “Estamos con un programa muy intensivo de turismo, se abre una campaña de turismo en la ciudad, vienen distintas actividades, que van a ser actividades abiertas, con algunas cuestiones que estamos trabajando con la iniciativa privada”, indicó la mandataria hace unos meses.

Agenda de actividades para el Día de Muertos

XIV Desfile y Concurso de Alebrijes Monumentales del Museo de Arte Popular

Día y hora: sábado 22 de octubre, 12:00 horas

Ubicación: Paseo de la Reforma

XI Edición de la Mega Procesión de Catrina

Día y hora: domingo 23 de octubre, 11:00 horas

Ubicación: Paseo de la Reforma

Ofrenda Monumental en el Zócalo

Día: Vienes 18 de octubre al miércoles 2 de noviembre

Ubicación: Zócalo

Mexicráneos en Paseo de la Reforma

Día: vienes 28 de octubre al miércoles 2 de noviembre

Ubicación: Paseo de la Reforma

Exposición de Catrina Gayosso en Reforma

Día: viernes 28 de octubre al miércoles 2 de noviembre

Ubicación: Paseo de la Reforma

Festival de ofrenda y arreglos florales

Día: vienes 28 de octubre al miércoles 2 de noviembre

Ubicación: predios, vecindades, museos, centros culturales e instituciones de gobierno

Precesión comunitaria de Día de Muertos

Día y hora: sábado 29 de octubre, 11:00 horas

Ubicación: Chapultepec al Zócalo

V Edición del Gran Desfile del Día de Muertos

Día y hora: sábado 29 de octubre, 17:00 horas

Ubicación: Chapultepec al Zócalo

Día de Muertos en Chapultepec

Día: 29 y 30 de octubre, 1 y 2 de noviembre

Ubicación: Bosques de Chapultepec

XXV Megaofrenda UNAM 100 años de Muralismo en México

Día y hora: 1 y 2 de noviembre, 10:00 a 21:00 horas

Ubicación: Plaza Santo Domingo

Desfile comunitario Día de Muertos

Día y hora: 1 de noviembre, distintos horarios

Ubicación:16 alcaldías / 16 rutas

Para conocer más detalles de los eventos, ingresa a la cartelera digital de la CDMX, impulsada por la Dra. Claudia Sheinbaum.

