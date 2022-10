AMLO y Arturo Zaldívar perfilan liberar a presos en procesos irregulares

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló, sin dar fecha, que recientemente recibió en Palacio Nacional al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN), Arturo Zaldívar, para revisar en conjunto asuntos del Poder Judicial como el proceso de liberación de personas encarceladas bajo procesos irregulares, que no han recibido sentencia en años o por amnistía.

Durante la conferencia matutina de este jueves en Palacio Nacional, el mandatario federal dijo que Zaldívar acudió a verlo para invitarlo a su último informe de actividades, que tentativamente será el 15 de diciembre próximo.

“Él me comentaba que en su informe próximo, al que voy a asistir, a eso vino, tuve la dicha d platicar con él, vino a invitarme a su informe, voy a asistir y el él va a dar a conocer a cuántos el Poder Judicial les ha dado su libertad, desde luego faltan, él está consciente”, adelantó el mandatario.

Informó que tuvo una reunión con el ministro presidente de la SCJN

Previamente, el presidente López Obrador arremetió nuevamente contra la corrupción en el Poder Judicial al asegurar que hay jueces que ejercen su labor poniendo sus intereses y el dinero de por medio o a fin de conseguir influencia política.

“Desde luego ministros, afortunadamente muy poquitos, la mayoría no. Pero les llega una petición de amparo de Repsol y de inmediato o de cualquier empresa y de inmediato, son como sus empleados y hasta lo hacen con gusto, no necesariamente por dinero, no es por el soborno, por la mochada sino porque se identifican, no les gusta defender el interés público aunque parezca increíble, les gusta defender lo personal, lo individual y sobre todo el interés económico”, declaró.

Al respecto, a petición del presidente, la secretaria de Seguridad, informó que por instrucciones del jefe del Ejecutivo federal crearon un grupo de trabajo que semanalmente se reúne con el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para revisar cada caso de personas que podrían ser liberadas.

El ministro presidente tiene una agenda ligada a cambiar el sistema carcelario

“Estamos revisando diariamente, un grupo de compañeros y compañeras, fundamentalmente abogados y trabajando sobre todo para hacer posible que haya, en algunos casos, penas sustitutivas de delitos y en otros muchos casos que se puedan decretar en algunos casos amnistías y estamos viendo también con muchos estados que están siguiendo este ejemplo de revisar sobre todo aquellas personas que tienen muchos años en los reclusorios y en los cuales no hay sentencias como aquí se informa”, destacó la secretaria.

