Rubén Guajardo: "Los potosinos nos sentimos inseguros, falta implementar políticas de seguridad"

El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Rubén Guajardo Barrera, manifestó su preocupación por los índices de inseguridad y por los últimos acontecimientos registrados en el municipio de Mexquitic de Carmona y la zona norte de la capital potosina.

Aseveró que hay que tomar otro rumbo en materia de seguridad, luego de que son notorios los robos a casa habitación, en la vía pública de vehículos estacionados con el uso de violencia, feminicidios, ejecuciones a plena luz del día en las calles de San Luis Potosí, que se han convertido en campo de batalla.

Durante la comparecencia que sostuvo el secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, SSPE, Guzmar Ángel Castillo González en el Congreso de San Luis Potosí, le cuestionó "qué está pasando con la seguridad en San Luis Potosí, el 23 de octubre del 2020 en la glosa del quinto Informe de Gobierno, interpelé al entonces secretario, Jaime Pineda y le dije que al terminar su encargo se retiraría y nos dejaría un problemón porque ponen a personas que no son de aquí y cuando se van, dejan una situación crítica".

Enfatizó que los potosinos se sienten inseguros

Añadió "los potosinos nos sentimos inseguros, fallé en mi pronóstico porque se encuentra recluido, pero lo mismo le digo a usted, los potosinos estamos cansados, se debe reconocer de manera pública que en la prevención del delito ha faltado implementar políticas de seguridad acorde a las exigencias actuales".

Consideró que se debe buscar otro rumbo en apoyo al gobernador y a los potosinos "no me queda duda de que el Ejecutivo tiene buenas intenciones, pero no lo haga quedar mal. En este primer año de gobierno gozarán del beneficio de la duda, que debemos otorgarle".

El legislador manifestó que no todos los elementos policiacos están cumpliendo Foto: Especial

El legislador realizó varios planteamientos que le preocupan a la población como es la confianza a las corporaciones policiacas y se le demandó sobre el Certificado Único Policial, documento que no todos los elementos estatales están cumpliendo.

Así también, criticó que los Centros de Reinserción Social del Estado no son de alta seguridad, y que aún así, contamos con 186 internos del orden federal altamente peligrosos que ponen en riesgo a San Luis Potosí y que sólo son subsidiados con 50 pesos diarios del Socorro de Ley para el Estado, significado un fuerte problema para todos.

