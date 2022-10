Arturo Zaldívar afirma que la Corte ha tenido la mayor productividad en su historia durante su gestión

El ministro presidente Arturo Zaldívar destacó el trabajo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha realizado para defender los derechos humanos y aseguró que el Pleno de la Corte ha tenido la mayor productividad en su historia en los últimos años.

Durante su gestión, informó, la Corte ha celebrado 459 sesiones y en Pleno, salas y presidencia se han resuelto 43 mil 345 asuntos.

Destacó la resolución de casos como los derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, el derecho a la interrupción del embarazo y objeción de conciencia.

“La Corte ha venido defendiéndolos (los derechos) y ampliándolos a lo largo de este periodo, en las salas hay un número igualmente importante de temas que se resuelven todos los miércoles y que inciden en la vida de las personas" afirmó Arturo Zaldívar.

Añadió que “el trabajo de un tribunal constitucional no es resolver solamente o de manera privilegiada los asuntos que para la élite política o mediática son importantes, sino resolver todos los casos sobre todo los que tiene que ver con los derechos humanos de todas las personas, asuntos que muchas veces no son mediáticos y que no son políticamente relevantes”.

Zaldívar está concentrado en concluir su periodo como presidente de la SCJN

Arturo Zaldívar aseguró que, por ahora, está concentrado en concluir bien su periodo al frente del máximo tribuna, en conferencia de prensa dijo que no sabe qué hará posteriormente y confió en concluir proyectos y pendientes como presidente del máximo tribunal, así como votar el próximo 2 de enero por su sucesor.

“Estoy concentrado en estar presente y votar el 2 de enero por quien será mi sucesor o sucesora, tengo un periodo de dos años más como ministro" explresó Arturo Zaldívar

Al ser cuestionado sobre lo que sigue en su vida profesional respondió "no lo sé, en este momento, ya veremos qué nos depara la vida, yo no estoy buscando ninguna posición ni estoy haciendo campaña para nada, simplemente estoy haciendo mi trabajo que es mi compromiso con la sociedad mexicana”.

