AMLO pide a los fiscales estatales que renuncien por no dar resultados: “Por dignidad”

Desde Tamaulipas, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió este miércoles la renuncia voluntaria a los fiscales de los Estados que no han dado resultados, pues criticó que su cargo sea transexenal, en promedio de ocho años y en algunos casos hasta de 16, como es el caso del procurador de justicia en Guanajuato.

La postura del mandatario se dio al ser cuestionado en la Mañanera sobre si el Ejecutivo federal sobre fiscales transexenales como en Tamaulipas, Guanajuato y Veracruz, pese a señalamientos en su contra de cumplir con su labor e incluso cometer delitos desde el cargo.

“Nosotros no vamos a plantear una reforma, yo creo que esto lo tienen que resolver las mismas autoridades locales y tener un poco de vergüenza porque si ya llevan seis años y no hay buenos resultados pues hay que tener dignidad y decir ‘ahí está mi renuncia, ya me voy’”, contestó López Obrador.

En Veracruz, el exgobernador Miguel Ángel Yunes nombró a Jorge Winckler, a quien el congreso estatal lo retiró del puesto y hoy está detenido enfrentando un proceso judicial.

AMLO propone un mecanismo similar a la revocación

López Obrador dijo que debería también un mecanismo similar para revocar su mandato, tal como ocurre para el titular del Ejecutivo federal.

“Hay veces de que está muy mal la situación de seguridad en un estado, sale el fiscal o procurador y las cosas mejoran, y se puede probar. El caso de Veracruz estaba mal, mal, mal, el estado vecino de aquí de Tamaulipas.

AMLO citó el caso del fiscal Jorge Winckler, quien enfrenta un proceso judicial. Foto: Archivo

Salió el procurador, desde luego hubieron otros cambios, pero es notorio que mejoró la situación de seguridad. Entonces, sí hay que seguir tratando este tema y si no hay buenos resultados no puede haber impunidad, nadie puede ser absoluto en ningún nivel de la escala, nadie debe sentirse absoluto”, dijo.

López Obrador exhortó a dijo que en los Congresos de los Estados no se pensó que fue un exceso aprobar periodos transexenales de fiscales.

“Aquí se decidió que fueran seis años sin reelección y es muy bueno eso, pero en el caso de los procuradores se decidió que fueran en promedio 8 años, el de Guanajuato lleva 14 y les faltan dos. Entonces, se les pasó la mano, es mucho”, expuso el presidente.

