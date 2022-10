Diputados denuncian disminución de presupuesto para atención de cáncer de mama

En el marco del Día Internacional de lucha contra el cáncer de mama, en la Cámara de Diputados hicieron un llamado al gobierno federal para que, con carácter de urgente, doten a las instituciones de salud de los recursos necesarios para garantizar la atención médica a todas las mujeres que sufren de cáncer de mama.

En México, el cáncer de mama ocupa el primer lugar de incidencia por tumor maligno en mujeres y afecta a tres de cada 10 mujeres, pero los recursos para atender la enfermedad han disminuido, ya que, aunque se han tenido avances en información y atención, se detuvieron dichos avances, puesto que ahora, quienes padecen la enfermedad, tienen que costear sus tratamientos.

Felipe Villegas, director médico de la Fundación de Cáncer de Mama (FUCAM), indicó que el costo de un tratamiento depende de la etapa en que sea detectado el cáncer. Si es en una etapa temprana, es más económico y en promedio, el costo es promedio de 200 mil pesos, pero si ya está avanzado, mínimo tiene un costo de un millón de pesos, aunque lo importante es que se dé seguimiento a la paciente

“Entonces una sola mujer que no se hizo su mastografía, y que no solamente queda en hacer la mastografía, evidentemente si la mastografía tiene una anormalidad se tiene que hacer la biopsia y se tiene que dar seguimiento, porque de nada me sirve hacer una mastografía de detección y que a la mujer se le deje, acude a donde tú puedes y que no tenga los medios. Entonces si se detecta a tiempo es bastante más económico y no solamente eso, es el objetivo que es sobrevivir se logra”, expuso.

Mejorar la atención

Cristina Rosas, secretaria técnica del Consejo Técnico para la Reconstrucción Mamaria (COTREMA), indicó que para mejorar la atención de las mujeres con cáncer de mama, desde 2018 está pendiente la revisión de la Norma Oficial Mexicana vigente desde 2011.

Indicó que el proceso de revisión de dicha norma, que está bajo la supervisión y responsabilidad del subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, está congelada y “al día que no hemos logrado tener un documento a pesar de que se ha trabajado ya en grupos de expertos”.

Piden ayuda a mejorar la atención médica a las mujeres Foto: Especial

“Más de 300 expertos de nuestro país han participado en la revisión de esta Norma Oficial Mexicana que debe de atender de mejor manera a las mujeres. Sabemos que en nuestro país hay la capacidad, bien decía la diputada, antes con el recurso del fondo de protección contra gastos catastróficos se atendía a millones de mujeres desde el tamizaje hasta la reconstrucción mamaria, porque desde 2018 la reconstrucción mamaria está incluida en el protocolo técnico de atención a tumor maligno de la mama. Entonces es importante que el gobierno de México ponga su palabra en donde siempre lo ha dicho: la salud y la salud de las mujeres principalmente”, expuso.

Culpan administración de EPN

La diputada Frinné Azuara Yarzábal, denunció que la administración de Enrique Peña Nieto dejó un Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos para atender los diversos tipos de cáncer, con 102 mil millones de pesos, y en 4 años le han quitado 73 mil millones de pesos y nadie sabe dónde fueron a parar.

“Y obvio es que no fue a dar a salud porque si no, no habría las mujeres buscando y rogando en todas las instituciones la atención de su problema de cáncer. Es obvio que este fondo no fue a dar a salud, porque no habría las manifestaciones de los padres de familia, pidiendo y rogando por un medicamento para la atención del cáncer de sus hijos. A este fondo, en este año, le restan 37 mil millones de pesos”, expuso.

Coincidieron en que es necesario contar con una norma oficial que atienda y que permita que más mujeres tengan acceso a la reconstrucción mamaria y que se apruebe en la Comisión de Salud de la Cámara de diputados, la minuta pendiente en materia de atención integral de cáncer de mama, que incluye el acompañamiento emocional desde el momento en el que se recibe el diagnóstico, que no es solo para las mujeres, sino para toda la familia a la que impacta el diagnóstico de cáncer de mama.

El cáncer de mama es la octava causa de pensión por invalidez en el IMSS; 23 mil mujeres se diagnostican con esta enfermedad cada año, y actualmente, el 20 por ciento de las mujeres mayores de 40 años son las que se realizan rutinariamente sus mastografías de detección, aunque para tener un verdadero impacto en la disminución de la enfermedad, se requiere que este porcentaje sea del 50% como mínimo e ideal, del 70 por ciento.

