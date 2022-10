Reconstrucción mamaria, un procedimiento que le devuelve la seguridad a las mujeres

La reconstrucción mamaria, luego de mastectomías oncológicas, se ha convertido en una aliada importante en la vida de aquellas mujeres que padecieron cáncer.

Este procedimiento, aunque a veces es considerado un tema de “estética”, es en realidad una necesidad, que además ofrece paz mental para ellas. Especialmente, porque hoy en día existen técnicas muy avanzadas que devuelven seguridad, autoestima, bienestar y calidad de vida.

“Aún hay mucho tabú con respecto a la reconstrucción porque algunos la consideran como algo estético, pero no es estético, entonces todavía hay un poco de miedo para realizarlas, (…) pero es bajo el porcentaje (de rechazo), menos de 3 por ciento”, explicó para El Heraldo de México, Erika Chacón Moya, doctora adscrita a cirugía reconstructiva del Hospital de Oncología CMN Siglo XXI.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realiza tres técnicas de reconstrucción mamaria: uso de materiales aloplásticos (implantes), tejidos autólogos que son obtenidos de diferentes partes del cuerpo de la paciente y procedimientos híbridos, es decir, una combinación de ambas.

Con base en cifras de la Secretaría de Salud, en México, los casos de cáncer de mama se dispararon en casi 35 por ciento en el último año. Los registros pasaron de ocho mil 723 en 2020 a 11 mil 746 en 2021.

Belem Dávila, de 55 años de edad, quien fue diagnosticada con cáncer de mama a sus 46 años, es una de las beneficiarias que recibió acompañamiento, tratamiento y reconstrucción, a través del IMSS.

“Son momentos muy difíciles para las que tenemos esta enfermedad porque prácticamente nos sentimos enterradas vivas, pero es una realidad. Yo sí quiero dar este mensaje porque existen estas instituciones y yo creo que hay gente del otro lado que sabe perfectamente qué vamos a pasar y cómo nos van a sacar a delante”, dijo Dávila para este medio.

Tras la mastectomía del seno izquierdo, Dávila recibió ocho quimioterapias y 25 radiaciones que debilitaron su piel, por lo que su reconstrucción tuvo que esperar un par de años. Sin embargo, le apareció una lumbalgia que con el tiempo fue agravando, lo que la motivó aún más a realizarse dicho procedimiento.

“Fue fantástico (…). Me quitó casi a 90 por ciento esa lumbalgia y mi imagen corporal cambió totalmente, me pusieron unos senos muy diferentes a los que yo tenía, son mucho mejores. Yo le digo a la doctora, ahora sí me pongo un strapless y lo luzco como siempre quise, como mujer de modelo de revista”, platicó con alegría.

Para Belem una de las partes más difíciles –antes de su reconstrucción– era quitarse la ropa y observar ese hueco que había quedado tras su mastectomía y la inseguridad que le ocasionaba.

“Sí es un poco impactante cuando te quitas la ropa, cuando ya te vas a dormir y ver ese hueco, y después verte cuando uno se pone la ropa y con un implante, te ayuda con tu autoestima y te hace el día. No tienes que estar pendiente de dónde está un brasier con una prótesis. (…) yo no digo que sea muy fácil el proceso, pero yo nunca tuve dolor”, agregó la paciente.

Según la especialista, la técnica de reconstrucción es individualizada, es decir, que dependerá del tipo de paciente, debido a que existen varios factores que interfieren para que el procedimiento que se realice sea aceptable.

“Es acorde con el paciente, con su idiosincrasia y con lo que se le realizó porque no es lo mismo cuando han recibido terapia, (…) su edad, o los factores que interfieren para que sea una recuperación ideal”, explicó Chacón.

En el hospital Siglo XXI se realizan por lo menos 50 cirugías de reconstrucción mamaria al año. Cabe destacar que con la llegada de la pandemia por COVID-19 bajó la demanda y se alargaron los tiempos, ya que los pacientes dejaron un poco sus tratamientos.

FUNDACIÓN ALMA RECONSTRUYE VIDAS

En México existen otras alternativas, como la fundación ALMA, que lleva a cabo reconstrucciones mamarias sin costo alguno, cirugías que con apoyo de gobiernos estatales, iniciativa privada y donaciones de la población ha logrado realizar más de 600 procedimientos de este tipo, desde su creación.

“Desde 2009, encontramos un modelo en donde el estado pone el hospital con cuadro básico de medicamentos y fundación ALMA pone los insumos y la mano de obra. Estamos en 18 estados de la Républica”, explicó la doctora Rina Gitler, directora general AlMA.

Gitler, quien también padeció cáncer de mama, detalló que cuentan con un protocolo de selección en el cual le dan prioridad a madres solteras y mujeres menores de 45 años, generalmente se vinculan con los programas de cáncer de mama estatales, pero también toman pacientes que los contactan a través de redes sociales, cuando abren convocatorias.

Fundación ALMA cuenta con dos proyectos más, dona prótesis externas de gel de silicón para las personas que no se quieren operar y tienen un programa de educación para detección oportuna a niñas de quinto año escolar, a través del libro “El brasier de mamá”.

“Yo después de eso aprendí a vivir muy bonito cada día, a disfrutarlo, a no preocuparme por el mañana ni pensar en el ayer”, Belem Dávila, paciente.

TÉCNICAS DE RECONSTRUCCIÓN

Con uso de materiales aloplásticos (implantes).

Prótesis con tejidos autólogos que son obtenidos de diferentes partes del cuerpo de la paciente.

Procedimientos híbridos que consisten en una combinación de las antes mencionadas.

¿CUÁNDO SE RECOMIENDA HACER EL PROCEDIMIENTO?

Si la paciente está en una etapa temprana se recomienda una reconstrucción inmediata, por el contrario, si va a pasar por alguna radioterapia o quimioterapia se recomienda esperar un poco.

DURACIÓN DE LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA

Va a depender del tipo de cirugía, puede tardar de una hora hasta tres horas, si es con tejidos aloplásticos. Con tejidos autólogos puede durar hasta cinco horas.

¿CUÁNTAS CIRUGÍAS SE NECESITAN?

Dependerá del tipo de reconstrucción que se realicen, pero en general son dos cirugías.

RECUPERACIÓN POSTCIRUGÍA

Entre 15 a 28 días.

TIPOS DE CUIDADOS

Estar consciente de que es un proceso.

Querer realmente la reconstrucción y estar tranquila.

Comer bien y la higiene diaria.

¿LA EDAD IMPORTA?

No, la reconstrucción se puede realizar desde jóvenes hasta pacientes de mayor edad.

DATOS SOBRE LA ASOCIACIÓN

- Fundación ALMA ha realizado más de 600 reconstrucciones mamarias (gratuitas).

- Cada cirugía cuesta aproximadamente 60 mil pesos, dinero que es usado sólo para comprar insumos.

- En un hospital privado una reconstrucción mamaria tiene un valor estimado de 300 mil pesos, más honorarios de los doctores.

- Hacen cinco campañas al año.

- Tienen participación en 18 estados de la República Mexicana.

- Ha donado más de 10 mil prótesis de gel de silicón.

- La publicación “El brasier de mamá” lleva más de un millón de copias impresas.

- El libro se está traduciendo en 7 idiomas.

PAL