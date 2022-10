INE pide a feministas defender la democracia, advierte de intentos para desmantelarla

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova llamó a defender a la democracia ante los intentos de desmantelar el sistema electoral, durante la conmemoración 69 del voto femenino y en el contexto del arranque de la discusión de la reforma electoral en la Cámara de Diputados.

El consejero presidente del órgano electoral, se pronunció por la defensa de los logros alcanzados en materia democrática en México “sin una democracia real, efectiva, sin elecciones libres y equitativas, sin integridad electoral, no puede haber paridad que realmente se defienda. En tal sentido, ante los intentos por desmantelar el modelo electoral y las intenciones de quienes pretenden impulsar reformas regresivas, me parece que es necesario que el movimiento feminista también incorpore en su agenda la defensa global, más amplia, de la democracia, de los logros que hemos conseguido y que se apunte a cómo mejoramos lo que tenemos, no a desmantelarlo, no a las regresiones”.

Añadió que paridad e igualdad, fuera de un contexto democrático o de un sistema electoral que garantice los principios fundamentales de la integridad electoral, dijo, “es simple y sencillamente, inconcebible”.

Reiteró su llamada a la lucha por la democracia

El consejero presidente refirió que la igualdad de derechos, la paridad en la competencia, así como la paridad legislativa, son ejes de la lucha feminista y forman parte de una lucha más grande, que es la lucha por la democracia.

Por ello, reiteró su llamado a la defensa de democracia, en medio del arranque de la discusión de la reforma electoral que el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena, Ignacio Mier aseguró se discutirá esta semana en comisiones.

“Si queremos consolidar la paridad tenemos que luchar por defender la democracia, al pluralismo, sin el que la paridad no tiene ningún sentido, la equidad de las contiendas y la autonomía de las instituciones, ya que como he señalado en otras ocasiones, los grandes logros de la democracia mexicana son logros colectivos y por lo tanto, la defensa de ella, también debe ser colectiva”, subrayó Lorenzo Córdova.

Lorenzo Córdova: Si queremos consolidar la paridad tenemos que luchar por defender la democracia Foto: Cuartoscuro

En su oportunidad, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ReyeRodríguezez advirtió que la división debilita, por ello llamó a las mujeres a mantenerse en unidad y a seguir apostando por las causas de igualdad, justicia y libertad.

“La división nos debilita como sociedad y como democracia, la elección de la historia que hoy recordamos es que no hay lugar para la división que debilita las causas democráticas y pretende la fragilidad de sus instituciones”, recalcó.

SEGUIR LEYENDO:

Lorenzo Córdova: "Ciudadanos desconfían de legisladores y partidos políticos"

A 32 años de la creación del IFE, piden defender al INE

Sin fondos, para proceso electoral en Coahuila, alerta INE

DME