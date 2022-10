Sully Ponce: ¿quién era la ex fiscal que fue ejecutada a tiros en Ciudad Juárez?

La ex fiscal de y abogada de Ciudad Juárez, Sully Ponce Prieto fue ejecutada el jueves por la noche en la colonia Monumental, un grupo de sicarios atacó a la ex funcionaria cuando circulaba en su vehículo por la avenida Del Charro y Paseo Triunfo de la República, fueron oficiales de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) quienes confirmaron que Ponce era una de las víctimas de este ataque que dejó como saldo la muerte de la ex fiscal y la de uno de sus escoltas.

¿Quién era Sully Ponce?

Ponce, quien murió este jueves por la noche, era una abogada y en 1998 se desarrolló como fiscal especial para la Investigación de Delitos contra Mujeres, específicamente de las mujeres que han sido asesinadas en Ciudad Juárez. Se graduó de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) y se desempeñaba en ese ámbito laboral. Además, daba clases en el Colegio de Bachilleres de Chihuahua (COBACH) y en 2021 intentó ser diputada federal por el Distrito 03 por Morena en Ciudad Juárez.

Ponce se desempeñaba como abogada. | FOTO: FB @suly.ponce.9

Su gestión como fiscal fue criticada por debido a los malos resultados obtenidos en el tema de los feminicidios, fue el caso del Campo Algonodero, en donde el 6 de noviembre de 2001 fueron encontrados ocho cuerpos pertenecientes a mujeres que fueron asesinadas, en este sentido, la Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló que: “la forma en que fueron encontrados los cuerpos de las tres víctimas sugiere que fueron violadas y abusadas con extrema crueldad”.

Fue así, que el actuar de Sully Ponce fue cuestionado por la sociedad, ya que sus resultados en este sensible caso, fueron la detención ilegal de dos hombres: uno fue puesto en libertad y el otro murió dentro del penal mientras esperaba a resolver su situación jurídica, lo que le valió críticas a Ponce, además de que fue señalada por ser una funcionara sin credibilidad, lo que tuvo consecuencias más tarde.

El caso del Campo Algodonero fue un tema relevante sobre los feminicidios en México. | FOTO: Cuartoscuro

En 2005, Ponce fue incluida en la lista de funcionarios y ex funcionarios considerados negligentes dada a conocer por María López Urbina que fue enviada por el gobierno federal y así, investigar lo ocurrido en Ciudad Juárez, sin embargo, fue absuelta por un juez federal. Esto, junto con su actuar al frente de la fiscalía, hizo que se ganara el rechazo de las mujeres, especialmente de las familiares de las víctimas.

El ataque contra la ex fiscal

De acuerdo con la primera línea de investigación establecida por la Agencia Estatal de Investigación, dicho atentado iba en contra de un hombre que acababa de obtener su libertad en la Fiscalía del Estado, mismo que fue ayudado por los servicios de Ponce Prieto como abogada.

La abogada se transportaba en un automóvil y dicho hombre, de quien no se ha revelado su identidad, iba en otro automóvil junto a dos escoltas responsables de protegerlo; sin embargo, cuatro vehículos con gente armada arremetieron en contra de todos, dejando como saldo la muerte de la ex fiscal, y la de uno de sus escoltas. Al llegar los servicios de emergencia a la zona, dieron cuenta de otro escolta lesionado de gravedad.

Ponce fue asesinada la noche del jueves 13 de octubre. | FOTO: Especial

Se desconoce el paradero del hombre que salió de prisión, luego de que se registrara el hecho violento y se desplegó un operativo por parte de las fuerzas del orden para dar con el sujeto. En tanto, fueron las autoridades quienes informaron que cerca de la zona lograron ubicar un automóvil abandonado, mismo que en su interior contenía diversas armas largas y cortas, mismas que podrían ser las utilizadas en el ataque horas antes, pero aún no hay certeza de eso.

