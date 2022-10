Tamaulipas: gobierno anterior le habría "puesto el pie" a Américo Villarreal al no pagar sueldos, ni compensaciones

Los pagos de las indemnizaciones a los trabajadores por despidos injustificados e incluso a proveedores fueron retrasados de forma deliberada a fin de afectar las finanzas de la nueva administración.

Tania Contreras López, directora Jurídica del Ejecutivo Estatal, mencionó que en los próximos días deberán cumplimentarse los laudos emitidos por la autoridad laboral sobre las denuncias presentadas por los trabajadores, por despido injustificado, como es el pago de las indemnizaciones la cual se presume es una fuerte suma de dinero.

Sostuvo que durante el curso del año las Juntas de Conciliación emitieron una serie de laudos en contra de la administración estatal, en tanto que la secretaría de Finanzas estuvo retrasando los pagos todo ello de manera deliberada para afectar los recursos financieros.

Ante ello es que se procura llegar a acuerdos con los burócratas para que acepten su reinstalación o bien convenir la forma en que se hará el pago correspondiente. Dijo desconocer el número de trabajadores que han demandado al Gobierno de Tamaulipas por despido injustificado, así como también a cuanto se eleva el monto de las indemnizaciones a liquidar pero que en conjunto constituye una fuerte cantidad de dinero.

Tania Contreras sostuvo que únicamente se retrasaron de manera deliberada la liquidación de las indemnizaciones a los burócratas, sino hasta los pagos a proveedores de bienes y servicios, con el propósito de afectar las finanzas de la nueva administración y provocar a las empresas a prestar los servicios.

Al respecto, mencionó que la secretaría de Administración, en los próximos días, dará a conocer la información correspondiente. Finalmente aseguró que no hay intención alguna por parte del nuevo gobierno de llevar a cabo despidos de trabajadores e insistió en que únicamente serán relevados aquellos funcionarios con motivo del cambio de administración.

Reiteró que no existe el propósito de afectar aquellos trabajadores que durante años han servido al Gobierno del Estado, y por el contrario se buscara protegerles dándoles seguridad laboral.

Tania Contreras, directora Jurídica del gobierno de Tamaulipas

FOTO: José A. Hernández

Yo beneficié a Corral no a Duarte: Eduardo Almeida.

Chihuahua, Chihuahua.- Tras haber denunciado recientemente al ex gobernador Javier Corral, de ser beneficiado con recursos producto de operaciones ilícitas en donde entre otras cosas recibió el ex gobernador 3 millones de pesos, el empresario Eduardo Almeida aseguró que el mismo patrocinó las campañas del ex gobernante y operó varias acciones en las que se vio beneficiado.

Entre ellas figura un adeudo con una empresa televisiva (Televisa) durante su campaña en la cual par a resarcir el adeudo, el empresario regaló un terreno de 150 mil metros el cual fue cedido por el empresario para garantizar el pago de una deuda por 992 mil pesos que el exgobernador tenía, tras haber perdido el juicio contra la empresa televisiva.

La transacción fue con la única intención de que Javier Corral Jurado, sustituyera la garantía hipotecaria existente en el juicio con número de expediente 945/2005, en donde se había decretado embargo sobre su casa localizada en el fraccionamiento Campanario en esta ciudad de Chihuahua, bajo inscripción 44, folio 44, libro 1964, de acuerdo con las evidencias presentadas por Almeida.

El empresario Eduardo Almeida, quien tiene un compadrazgo con el ex gobernante lamentó las acusaciones que el exgobernador Javier Corral Jurado ha hecho en su contra, en las cuales lo señala de “duartista” y vínculos con dicho gobierno, pues aseguró que el que realmente se vio beneficiado fue el mismo Corral Jurado, por la relación cercana que tenían.

“Si alguien sacó beneficios de mi fue Javier Corral Jurado”, refirió el empresario al asegurar que le pagó al menos tres campañas políticas, aunado a que lo apoyó en diversos temas personales como operaciones y problemas legales que se fueron generando. El empresario manifestó que la única relación que mantuvo con el gobierno de César Duarte Jáquez fue como proveedor de la administración estatal en el tema de medicinas, pero no hubo una relación cercana con el mandatario, ahora en prisión, a quien presuntamente lo vio solo en cuatro ocasiones. Almeida aseguró que Corral Jurado fue un “estéril” en su administración y su única bandera, la operación Justicia para Chihuahua, fue ineficaz pues solamente se han recuperado cerca de 30 millones de pesos y el 90 por ciento de las investigaciones no recuperarán nada, debido a que se fundamentaron con inventos por parte de la administración.

Insistió el empresario que durante el quinquenio de Corral sufrió la persecución, al romperse la amistad y fue objeto de un total de 19 auditorías, realizadas por el gobierno de Javier Corral a las empresas de Eduardo Almeida Navarro, de las cuales 17 están concluidas sin ninguna observación, aseguró en rueda de prensa el empresario que enfrenta un proceso por defraudación fiscal.

Dijo que, únicamente se hizo una observación por un faltante de 6 mil pesos que quedaron debidamente solventados y que, a pesar de esto el gobierno de Corral presentó una denuncia en su contra en 2020. Y remató diciendo que incluso él fue quien le regaló su primer juego de palos de golf.

Eduardo Almeida dijo que nunca benefició a César Duarte

FOTO: Federico Guevara

SEGUIR LEYENDO:

Tamaulipas blindará sus principales municipios con la Policía Preventiva

Despiden a empleado con Down sin justificación tras 20 años de trabajo

Américo Villarreal y Adrián Oseguera prometen darle una nueva cara al turismo