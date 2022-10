José Luis Saturno considera la animación cinematográfica puede ser una fuente de empleo  

El cineasta mexicano y originario de la Comarca Lagunera, José Luis Saturno, quien participará en el Festival Internacional de Cine de Morelia con su cortometraje “La Melodía Torrencial”. El cineasta considera que la animación puede ser una fuente de empleo, si se enfoca más en ese sector.

José Luis Saturno es un cineasta independiente de origen mexicano y lagunero, quien presentará su cortometraje “La Melodía Torrencial” en el Festival Internacional de Cine de Morelia. El proyecto estuvo a cargo de la compañía “Enjambre Hexagonal'' en donde se trabajó con la animación tipo stop motion por 11 años.

José Luis Saturno estudió Animación Fílmica en la Universidad Concordia en la ciudad de Montreal, Canadá. Su carrera se enfoca entre las técnicas de animación de live-action proyectando su vida entre México y Canadá. Cabe destacar que su filmografía ha participado en más de 80 festivales internacionales en al menos 28 países.

José Luis Saturno presenta cortometraje en Festival de cine mexicano Foto: Especial

El trabajo de Saturno se basó en la escritura de un poema que él mismo escribió inspirado por los acordes de ejercicio de su compositor y acordeonista, Robin Servant. A pesar de que el corto no llenó las expectativas del financiamiento público, La Melodía Torrencial cuenta con 16 nominaciones en 11 países, tres de ellas en festivales calificadores a los Premios Óscar.

“Fue un proyecto que autofinancié durante 11 años a través de mi empresa Enjambre Hexagonal. El relato está basado en un poema que escribí inspirado por los acordes de ejercicio de mi compositor (Robin Servant), un acordeonista que en ese momento no lo sabía, pero estaba dándole forma a la banda sonora de este cortometraje. A pesar de no haber conquistado los corazones del financiamiento público o industrial, tras cuatro meses de estreno, el proyecto hoy celebra 16 nominaciones en 11 países, tres de ellas en festivales calificadores al Óscar, además de un premio”, declaró Saturno al respecto.

El cine como fuente de empleo en México

Una de las particularidades del cortometraje, además de la unión de la banda sonora, los efectos de sonidos y el uso de una paleta de colores simbolista y tenebrista, es el estilo de la animación stop motion.

En torno al panorama de la animación stop motion en México, el cineasta considera que, desde un punto de vista creativo, es alentador, ya que hay un interés colectivo por este tipo de animación.

No obstante, consideró que, por el lado económico, no se cubren las expectativas para los artistas, e incluso, hizo hincapié en que se necesita un sistema fiscal que no solo sea cubierto por estímulos estatales, sino también privados, puesto que también a través del cine, se pueden generar empleos.

"La Melodía Torrencial” fue un proyecto que llevó 11 años.

“Desde la (perspectiva) creativa, el panorama es alentador. Hay un genuino interés vocacional por esta técnica de animación en el país. Desafortunadamente, el panorama en términos económicos sigue siendo desalentador. Necesitamos un sistema que también estimule la producción a nivel independiente a nivel privado. Los estímulos estatales son buenos, pero siempre serán insuficientes.

Se necesita posibilitar que cualquier empresario tenga los incentivos para invertir y generar empleo haciendo animación, necesitamos un modelo híbrido”, dijo al respecto.

Hasta el momento, el cortometraje ha tenido críticas positivas, en las que se destaca el premio recibido este año en el Fantasy Film International Festival, traducido al español como Festival Internacional Fantasía de Cine Independiente en Montreal, Canadá.

La Melodía Torrencial estará disponible de forma gratuita a través de las plataformas de FilminLatino y Cinépolis Click del 22 al 29 de octubre de este año.

