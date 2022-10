Alito Moreno: "El gobierno busca todos los días que no haya coalición"

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno aseguró que el gobierno federal y Morena buscan todos los días que no haya una “coalición potente” de oposición como “Va por México”, tras rechazar que exista un acuerdo con Morena para aprobar la reforma electoral o revivir la eléctrica, como reveló el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que el partido siempre honra su palabra.

“El gobierno está en su trabajo, el gobierno o el partido en el gobierno, pues obviamente pues lo que menos quiere es que haya coaliciones, lo que menos quiere es que haya coalición y ahora verdaderamente me parece notable que algunos partidos políticos no entiendan y algunas gentes no entiendan que el partido en el gobierno hace eso, pretender impulsar todos los días que no haya coalición porque sabe que la coalición es potente”, sostuvo en conferencia de prensa.

Lo anterior en respuesta a lo dicho por el secretario de Gobernación este miércoles a los diputados de Morena a quien aseguró que el acuerdo con el PRI va más allá de la aprobación de una reforma constitucional y abrió la puerta para la aprobación de la reforma electoral y hasta planteó revivir la eléctrica.

“Para decirlo sin rodeos, fuerte y claro, no estamos trabajando con Morena ninguna iniciativa de reforma electoral en conjunto, estaremos escuchando posiciones, las iniciativas que se han presentado en el Congreso de la Unión, pero está claro, que cada partido político tiene su visión en su propuesta electoral y estaremos trabajando en el Congreso para fortalecer siempre las instituciones de democracia participativa, todos”, recalcó el líder priista.

"Jamás se emprenderá ninguna acción, ninguna que signifique el menoscabo de las autoridades electorales" Foto: Especial

No apoyaran reforma electoral

Acompañado por integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del partido y por el coordinador de la bancada en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, Alejandro Moreno afirmó que en su momento fueron claros en su posicionamiento respecto a la reforma eléctrica y afirmó que no aprobarán ninguna propuesta en materia electoral

“Jamás se emprenderá ninguna acción, ninguna que signifique el menoscabo de las autoridades electorales, el PRI respeta y apoya sin regateos al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Electoral en su labor crucial para dar certeza y legalidad a nuestros procesos electorales y con el fortalecer nuestra democracia”, afirmó el priista.

