Shienbaum reitera dialogo con feministas en torno a la Glorieta de las Mujeres que Luchan

Con las colectivas feministas que luchan por mantener la Glorieta de las Mujeres que Luchan hay diálogo, aseguró la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Tras acudir a la Universidad de la Policía, la mandataria capitalina recordó que hoy, 12 de octubre, es momento para reflexionar sobre la Joven de Amajac, escultura que ocuparía la también conocida Glorieta de Colón.

“Hay mucho diálogo, hay este grupo de colectivos, colectivas que han planteado que se quede en la Glorieta este monumento que ellas han puesto; por supuesto, que reconocemos a las mujeres que luchan, pero particularmente hoy 12 de octubre es una buena reflexión, porque las mujeres que históricamente no han tenido voz son las mujeres indígenas.

“Yo creo que ellas también, las colectivas, estarán de acuerdo que, si a alguien tenemos que reconocer en el Paseo de la Reforma, fíjense, cuando llegamos al gobierno no había una sola heroína en Paseo de la Reforma, ahora van a ser 14 heroínas en Paseo de la Reforma”, sostuvo.

La líder de la capital dio a conocer que seguirá en charlas con las mujeres que se oponen a colocar el monumento de una mujer indígena.

Explicó que el símbolo de que Cristóbal Colón ya no quede en el centro de Reforma, sino que quede una mujer indígena tiene este significado profundo, que no solamente es el reconocimiento de las mujeres que históricamente no han tenido voz y de las mujeres que luchan también; sino también es un posicionamiento frente al clasismo, frente al racismo, frente a la discriminación.

“Creemos que, además es una petición de muchas mujeres indígenas que lo han solicitado, creemos que tanto una como la otra, es importante que se mantengan, pero creemos que este centro de Reforma y el significado que tiene, el que hoy en ese justo lugar donde durante mucho tiempo estuvo Cristóbal Colón, quede una pieza que es una réplica de una mujer que fue gobernante, en su época, o por lo menos ese es el significado, y una mujer indígena, sobre todo”, agregó.

Piden a la CDMX cumplir con la agenda 2030

El PAN en el Congreso de la Ciudad de México busca que la capital cumpla al 100 por ciento con los compromisos marcados en la Agenda 2030, que son acciones para lograr un desarrollo sostenible. Por ello, el presidente de la Comisión de Agenda 20-30, Anibal Cáñez organiza un ciclo de conversatorios para definir criterios y establecer acciones para cumplir con los objetivos pero a corto plazo.

Dijo que buscan hacer mancuerna con empresarios, autoridades capitalinas y federales, la academia y voces ambientalistas, a fin de avanzar hacia la sustentabilidad y así, responder al reclamo sobre dar continuidad a la Agenda 2030 que la ONU exige a los países y ciudades en desarrollo.

“Será de la mano con los sectores académico, empresarial y gubernamental, así como de la sociedad civil, a efecto de incorporar un plan estratégico y crear una legislación ligada a resolver temas de movilidad, salud, medio ambiente, bosques, agua, pobreza, ciudades sustentables e igualdad de género”, apuntó.

Piden que las autoridades locales trabajen en este pendiente.

Refirió que la ciudad sólo ha logrado cumplir el 11.4 por ciento del global de compromisos de la Agenda 2030 de la ONU hasta 2020.

Añadió que “es importante que todos los entes de gobierno, tomemos responsabilidad de un problema que, para todos es común, y que va más allá de ideologías y de posiciones políticas”. “Tiene que ver con la responsabilidad que tenemos con el medio ambiente, con el desarrollo sostenible y con dejar un mejor planeta para las futuras generaciones”, destacó.

Es por esto que, atendiendo a los compromisos asumidos por el Estado Mexicano de la Agenda 2030, desde lo local, se ha tomado la iniciativa desde el Congreso CDMX y, en su calidad de presidente de la Comisión Agenda 2030, en asumir estos compromisos y aportar con un “granito de arena desde la Ciudad”.

“Estamos invitando a un Conversatorio, en el cual estarán participando distintos ponentes de la academia de la sociedad civil, de la industria, de las empresas, para que desde su visión nos ayuden a construir los mejores elementos y productos legislativos que, permitan encaminar las políticas públicas de nuestra Ciudad hacia el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible”, aclaró.

