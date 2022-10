Cubrebocas en la CDMX: no habrá multas, ni castigos a quien no los use

A partir de la próxima semana, el uso de cubrebocas en la Ciudad de México será voluntario. En entrevista con Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento para El Heraldo Radio, Eduardo Clark, director de Gobierno Digital de la Agencia de Innovación Pública de la Ciudad de México, habló sobre las recomendaciones que dará la administración local en temas relacionados con Covid-19.

El funcionario local explicó que "el gobierno federal marcó una serie de lineamientos en el uso del cubrebocas, en donde únicamente sugiere el uso de mascarilla en lugares cerrados. A partir de esa publicación, cada una de las entidades debe adecuar esos lineamientos a lo que acaba de publicar la administración federal".

Sobre este tema, Eduardo Clark dijo que hay un proceso que se seguirá en la capital de la República:

1.- Se va a reunir el consejo de salud de la Ciudad de México

2.- Se decidirá cada una de las reglas para los diferentes sectores

Además, adelantó algunas medidas que se tomarán en relación con el cubrebocas y su obligatoriedad, además de la vacunación contra Covid-19, a partir del próximo lunes.

El director de la Agencia de Innovación Pública adelantó que una de las medidas que se tomará es que quede como voluntario el uso de mascarilla en espacios abiertos, además de que también sea opcional el uso en espacios cerrados en donde se mantenga sana distancia. Por último, será sugerido el uso de tapabocas en espacios cerrados con saturación de personas, como el Metro o cualquier sistema de transporte colectivo.

Explicó que a partir de ahí, cada empresa o establecimiento privado podrá decidir si sigue las recomendaciones o establece reglas propias para el uso de cubrebocas.

Pero, a pesar de que se recomienda a las personas que se vacunen y que en lugares que puedan representar riesgo, usen mascarilla, dijo todo se mantendrá de manera opcional.

"No va a haber multa, no te vamos a sacar del Metro o transporte público y no va a haber imposición en este tema"