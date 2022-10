Mauricio Mancera es tundido por no usar cubrebocas en una tienda: "Ya no es obligatorio", se defiende

Usuarios en redes sociales convirtieron en tema de conversación al exconductor de Venga La Alegría y del programa Hoy, Mauricio Mancera, después de observar el reciente mensaje que compartió en su cuenta de Twitter, en el que desató polémica por el uso de cubrebocas.

Ante sus millones de seguidores, el también participante de MasterChef Celebrity generó controversia al escribir un mensaje que no pasó desapercibido para nadie, pues se pronunció sobre el uso de cubrebocas en espacios cerrados provocando un divertido debate entre los internautas.

Foto: Instagram/@maumancera

Mauricio Mancera desata polémica por uso de cubrebocas

Hace unas horas, Mauricio Mancera, uno de los conductores más famosos de televisión, escribió un mensaje recordando una anécdota que vivió en las últimas horas debido a la confusión que surgió sobre el uso correcto del cubrebocas, medida que se implementó en la pandemia del nuevo coronavirus Covid-19.

Resulta que el excompañero de Andrea Legarreta en el programa Hoy contó que fue al "súper" pero no le negaron el acceso ya que no traía puesto el cubrebocas. En su defensa argumentó que "ya no era obligatorio", pero aún así le impidieron el paso.

Ante la negativa de la tienda, el también exconductor del programa de Unicable, Miembros Al Aire, dijo que se quedó afuera de inmueble esperando que otro cliente le hiciera el favor de comprar lo que necesitada. Para su fortuna, una señora se apiadó de él y le compró lo que necesitaba.

"Fui al súper y no me dejaron entrar por qué no llevaba cubrebocas, les dije que ya no era obligatorio, pero les valió", escribió en la red social el reconocido conductor de televisión.

Foto: Twitter/@MAU_MANCERA

Como era de esperarse, la publicación de Mauricio Mancera no pasó desapercibida para nadie pues a los pocos minutos se volvió viral en redes sociales. Algunos internautas le dijeron que lo tendría que seguir utilizando como medida de prevención y otros solo le recordaron que depende del lugar. En su defensa dijo que solo contó la anécdota y no buscaba generar un debate.

Secretaría de Salud actualiza los protocolos

El pasado lunes 10 de octubre, el Comité de Nueva Normalidad actualizó los lineamientos de seguridad sanitaria para la continuidad saludable de las actividades económicas ante la pandemia ocurrida por el virus del nuevo coronavirus Covid-19.

En el acuerdo se determinó eliminar la obligatoriedad del uso de tapetes sanitizantes y filtros sanitarios. También sugiera medidas para la utilización de cubrebocas en espacios abiertos y cerrados, es decir, eso dependerá de cada inmueble.

