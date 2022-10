Legisladoras de Oaxaca piden a Alejandro Murat vetar reforma que va en "contra" de la paridad de género

Legisladoras solicitaron al gobernador Alejandro Murat vetar las reformas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca (LIPEEO), en materia de paridad de género e insistieron al organismo local de derechos humanos presentar una acción de inconstitucionalidad.

La diputada presidenta de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura, Mariana Benítez Tiburcio lamentó la cerrazón que existió durante la discusión de los cambios a los estatutos.

“Fue muy lamentable, sobre todo la cerrazón que insisto que en lugar de acelerar el paso vemos como no como lo vamos retrasando bajo este pretexto de la gradualidad y sobre todo que no da garantías de no regresión”, dijo la diputada.

El pasado 28 de septiembre, con 23 votos a favor y 14 en contra, las y los diputados, en su mayoría de Morena aprobaron la modificación al artículo transitorio del decreto 1511, que establecía como periodo máximo el 2023 para que los ayuntamientos regidos por Sistemas Normativos Internos cuenten con cabildos paritarios.

No dudo de que el gobernador Alejandro Murat vete esta reforma y de no ser así expuso que se analizan las vías jurídicas para impugnar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Tengo la convicción de que el gobernador hará un análisis minucioso de esta ley y no permita que se publique. Trabajaremos y superaremos este mal capitulo en la historia de nuestro Congreso y más en un Congreso Paritario”, dijo.

Pidieron que no se permita este cambio al marco legal.

Es necesario dijo convocar a las autoridades para que esta situación de desventaja, violencia que viven las mujeres, no en todos los 417 municipios, se le haga frente y termine. La legisladora reconoció, en un examen de autocrítica, que no fue suficiente el trabajo legislativo a favor de las mujeres.

“Yo creo que no fue suficiente lo que aprobamos y que estamos obligados y obligadas a sumar esfuerzos para sacar estas iniciativas pendientes no solo las mías y las de mis compañeras que también presentaron muchas y que son muy importantes y que tienen que ver con la agenda de los derechos de las mujeres”, expuso.

Señaló que han insistido a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), a presentar una acción de inconstitucionalidad.

Relación con el nuevo gobierno

Sostuvo que la LXV Legislatura vivirá su segunda transición democrática, pero tiene la responsabilidad de conducirse de manera institucional, que o se “desdibuje”, ante el Poder Ejecutivo.

“Que el Congreso sea un colaborador de la políticas que ayuden a Oaxaca, en este Congreso debemos dejar de representar tanto a partidos políticos y grupos”.

