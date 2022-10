Hoy no circula 12 de octubre: qué autos descansan este miércoles en la CDMX y Edomex

La mitad de la semana está aquí, así como la aplicación del programa Hoy No Circula que será sin variaciones para este miércoles 12 de octubre en la Ciudad y Estado de México. De acuerdo con los lineamientos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), su horario será desde las 5:00 hasta las 22:00 horas. Este ordenamiento no aplica a vehículos emergencia, con placas de discapacidad y servicios fúnebres, como lo especifica la normativa.

¿Qué vehículos no circulan este miércoles 12 de octubre?

Los autos que no podrán circular son los que porten hologramas de verificación 1 y 2 con terminación 3 y 4 en su placa o engomado rojo. Sin embargo, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán transitar sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

Con lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas, que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México, o que no porten el holograma de verificación, la CAMe establece que su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si su placa tiene terminación 3 y 4 no circula este miércoles 11 de octubre.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

La CAME establece que este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

Semovi anuncia nueva jornada de chatarrización de taxis en la CDMX

A través de sus redes sociales, la Secretaría de Movilidad capitalina (Semovi) anunció a los capitalinos la jornada de chatarrización de los taxis. "El transporte público de la Ciudad de México se transforma. Inició un nuevo periodo de chatarrización donde 110 unidades de taxi serán despedidas y chatarrizadas en los próximos días. Para garantizar un transporte seguro y accesible, serán sustituidas por nuevas unidades", informó en un mensaje de Twitter.

