Claudia Sheinbaum reitera: no hay cambios en la tarifa del agua en la CDMX

Ante la acción de inconstitucionalidad que presentó el Partido Acción Nacional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el cobro de 35 por ciento en zonas donde se consuma más de 60 mil litros, Claudia Sheinbaum Pardo expuso que está disposición. Está desde el 2020, y lo que busca es que sancionar el desperdicio de agua en el riego de jardines en diversas colonias.

“Es importante este tema. Primero, no hay cambio en las tarifas de agua más que términos reales del 2020 a la fecha, y lo que se está sancionando es el desperdicio de agua, No es que hay una tarifa mayor según donde vives, si es para ciertas colonias pero es por el riego de jardines, y lo que se sanciona en todo caso, además es un porcentaje y que términos nominales no es tanto es el desperdicio, yo creo que todos estamos de acuerdo en que no debemos desperdiciar agua”, aseguró.