Por rechazo, Senado frena la comisión; ceden a presión de legisladores de Morena

La Junta de Coordinación Política del Senado cedió ante la presión de 31 legisladores de Morena y acordaron desaparecer la comisión especial para determinar la existencia de abusos de autoridad y violaciones al Estado de Derecho en Veracruz.

En reunión privada, los líderes de los grupos parlamentarios definieron cerrar los trabajos, debido a que poco más de la mitad de la bancada de Morena (ligada al ala radical del partido) rechaza su continuidad, bajo el argumento de que es un mecanismo para golpear políticamente al gobernador Cuitláhuac García.

“La Comisión Especial de Veracruz da por concluido su objetivo, referido en el resolutivo segundo del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se crea una Comisión Especial”, indica el acuerdo.

Antes de concluir, el senador de MC, Dante Delgado, presentó un informe en el que se documentan más de 90 casos de abuso de autoridad del gobierno de Veracruz.

Los expedientes fueron enviados a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a la Comisión de Gobernación del Senado para el acompañamiento a las víctimas y que se garantice el respeto a los derechos humanos.

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, reconoció que su bancada no puede seguir adelante en el apoyo a la comisión. “Como responsable del grupo no me gusta que haya diferencias, y por eso me parece que el grupo no acompaña a la decisión que se había tomado”, afirmó.

ENTREGAN INICIATIVA

En tanto, el coordinador de MC en Veracruz, Sergio Gil Rullán, entregó en Palacio de Gobierno la iniciativa para derogar el delito de ultrajes a la autoridad.

Indicó que actualmente hay mil 33 ciudadanas y ciudadanos en la cárcel por dicho delito en esta entidad. “Están pagando condenas injustas por crímenes que no cometieron, en centros penitenciarios del estado”, expresó.

Por Misael Zavala y Juan David Castilla

MAAZ