Lorenzo Córdova debería ser una autoridad imparcial; no debió acudir a plenaria del PAN: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova debe ser una "autoridad imparcial" y no debió acudir a la plenaria del Partido Acción Nacional (PAN).

"El director, coordinador o presidente del INE encabezando el congreso, la convención del PAN cuando debería ser autoridad imparcial y cuidar la forma, porque la forma es fondo, pero no se dan cuenta o no les importa", afirmó.

En la conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador dijo que esta acción ayuda a terminar con la simulación del consejero Lorenzo Córdova.

"Es el presidente del INE en un congreso del PAN, y dice Pedro Miguel (en Twitter): 'me encanta esa foto', yo también lo comparto, estoy de acuerdo será porque no me gustan las simulaciones (...) hay dirigentes de otros partidos, que como decíamos, su verdadera doctrina es la hipocresía, o sea, unos corruptos cínicos, y otros corruptos hipócritas", indicó.

"La forma es fondo" asegura AMLO sobre Lorenzo Córdova

López Obrador se refirió a la participación de Lorenzo Córdova en la reunión plenaria que sostuvieron ayer los diputados federales panistas; "Debe cuidar las formas, porque la forma es fondo pero no, o no se da cuenta o no les importa", señaló el presidente.

Este jueves Lorenzo Córdova aseguró ante los legisladores blanquiazules que las propuestas de reformas electorales del gobierno, y de Morena, sólo “pretenden introducir controles gubernamentales e intentos por acotar la autonomía institucional e independencia a las autoridades electorales”.

